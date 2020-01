BRAWO

Brandenburg Nach Beschluss der Stadtverordneten rief die Verwaltung im vergangenen Jahr zur öffentlichen Ideensammlung für die weitere Entwicklung des Packhofgeländes auf. 47 Vorschläge gingen ein.

Im November wurden die eingereichten Beiträge dann durch das einberufene Werkstattgremium – einem Gremium aus Stadtverordneten, Verwaltungsfachleuten, externen Fachleuten und Bürgern – in drei Sitzungen gesichtet und bewertet. Im Ergebnis konnten grundsätzliche Empfehlungen für die zukünftige Nutzung und Gestaltung des Packhofgeländes formuliert werden.

Am Montag, 13. Januar, eröffnet Oberbürgermeister Steffen Scheller um 13 Uhr im Ratskeller des Altstädtischen Rathauses nun die Ausstellung zum Ergebnis des Werkstattverfahrens. Die Ausstellung kann zwei Wochen lang, bis zum 24. Januar, zu den Öffnungszeiten des Altstädtischen Rathauses am Altstädtischen Markt 10 besucht werden. Alternativ steht die Ausstellung digital auf der städtischen Internetseite zur Verfügung: https://www.stadt-brandenburg.de/packhof/ Anregungen und Hinweise können schriftlich abgegeben werden beim Fachbereich Stadtplanung, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel oder per E-Mail: mitmachen@stadt-brandenburg.de

Nach der Ausstellung wird das Werkstattgremium am Montag, dem 10. Februar, nochmals tagen und abschließende Empfehlungen an die Stadtverordneten formulieren. Im Anschluss entscheidet die Stadtverordnetensammlung über die weiteren Verfahrensschritte zur zukünftigen Entwicklung des Packhofgeländes.