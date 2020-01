René Wernitz

Potsdam/Rathenow (MOZ) Manfred Stolpe war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident Brandenburgs. Er erlag zum Jahresende im Alter von 83 Jahren einer schweren Erkrankung. In das in der Potsdamer Staatskanzlei ausgelegte Kondolenzbuch trugen sich am 2. Januar auch Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger und der Stadtverordnetenvorsitzende Corrado Gursch (beide CDU) ein.

Im Namen der Stadt Rathenow nahmen sie Abschied und bedankten sich für die große Lebensleistung Stolpes für das Land Brandenburg. "Mit bewundernswerter Kraft und Leidenschaft prägte Manfred Stolpe die politische Wende nach der Wiedervereinigung auf Landes- und auf Bundesebene. Er hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Menschen im Land. Rathenow verdankt seinem Wirken große Fortschritte in der Gestaltung und Entwicklung der Stadt", würdigt Bürgermeister Seeger.