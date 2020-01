Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Verärgert wandte sich der Stadtverordnete Dietrich Klein (SPD) an diese Zeitung. Seit der Fahrplan-Umstellung im Dezember müssten Regionalbahnfahrer am späten Sonnabend eine Stunde früher in Berlin losfahren und in Angermünde 57 Minuten auf den letzten Zug nach Schwedt warten. So zeigt es zumindest die Online-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn derzeit an. Nach neuem Streckenfahrplan des RE 3 fährt der Zug um 23:32 von Berlin nur noch bis Eberswalde. Allerdings startet zwei Minuten später ein weiterer RE 3 mit anderer Zugnummer nach Schwedt durch. Stadtverordnete Klein spekulierte schon, ob man in diesen eventuell umsteigen könnte, trotz des minimalen Zeitfensters. Vertraut man jedoch der digitalen Fahrplanauskunft, käme diese Möglichkeit nicht infrage – bis jetzt.

Nur ein Fehler im System

Auf Nachfrage erklärte ein Bahnsprecher, dass es sich um einen Fehler handele: Am Sonnabend könnten Reisende, die in Berlin um 23:32 in den RE 3 steigen, in Eberswalde im Zug sitzenbleiben und nach Schwedt weiterfahren. "Aktuell ist er in den Fahrplandaten aus internen Gründen noch mit zwei Zugnummern hinterlegt, was selbstverständlich so nicht für den Fahrgast angezeigt werden soll und manuell angepasst werden muss", erläutert der Sprecher. Dies werde man bei der Bahn nachholen. In etwa einer Woche solle der Zug korrekt in der Auskunft sichtbar sein.