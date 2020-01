Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Auch wenn die Schäden nicht für jedermann sichtbar waren, so gab es doch einige kleinere an der westlichen Böschung der Anschlussstelle Oranienburg Zentrum-Süd zur B 96. Dabei handelt es sich immer noch um Folgen der Starkregenereignisse aus dem Sommer 2017. Seit Montag ist die Anschlussstelle für den Verkehr aus Richtung Norden nach Oranienburg und Leegebruch sowie von dort in Richtung Berlin gesperrt.

"Wir haben die Schäden schon länger auf dem Schirm, konnten aber erst jetzt eine Baufirma binden", sagt Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen. Nachdem sich an der östlichen Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Oranienburg Zentrum-Süd die Sanierungsarbeiten verzögerten und erst im vorigen Dezember abgeschlossen werden konnten, soll es an der westlichen Auffahrt deutlich schneller gehen. "Wenn wir keinen Wintereinbruch mit strengem Frost bekommen, werden wir die Arbeiten bereits Ende des Monats beenden und können die Zufahrt dann wieder für den Verkehr freigeben", so Otte.

Mit Verzögerungen, weil es am geeigneten Baumaterial für die Sanierung fehlt, rechnet Otte nicht. Auch er sei froh, das Kapitel Böchungssanierung an der B 96 in Oranienburg endlich zu den Akten legen zu können. Ganz billig waren die Maßnahmen nicht. "Rund 1,5 Millionen Euro musste das Land allein in die Böschungssanierungen an der B 96 in Oranienburg investieren". sagt Otte.