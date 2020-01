BRAWO

Brandenburg an der Havel "GAIA 125" fasziniert noch immer. Das bereits 1999 aufgenommene Hörspiel von Kai Grehn ist jüngst in einer limitierten Auflage erneut herausgegeben worden - als Gesamtkunstwerk dessen Äußeres allein schon für Begegnungen der besonderen Art sorgt und wunderbar auf den Inhalt einstimmt. Zwei Jahrzehnte nach seiner Entstehung wurde das Hörspiel-Release auf eine Doppel-LP gepresst. Nicht irgendeine, sondern eine, die blau ist wie unser "zerbrechliches" Ökosystem Erde, wie es Juri Gagarin bei seinem Weltraumflug aus 307 Kilometern Höhe als erster Mensch zu sehen bekam. Goldglänzend wie unsere Sonne dagegen liegt die zweite LP in der Hand, deren D-Seite auf dem Plattenteller zudem einen um den Polarstern kreisenden Sternenhimmel ergibt. Die Plattenhülle bietet darüber hinaus sogar noch einen raffinierten Eindruck von den Dimensionen unseres Sonnensystems. Hinter dem Titel aber verbergen sich gleich mehrere Kodierungen. "GAIA" steht nicht nur sinnbildlich für die "Erde" der altgriechischen Mythologie sondern kann genauso auch als Kürzel für "Gagarins Aufbruch ins All" gelesen werden. Die Zahlenkombination "125" hingegen war bei seinem Raumflug der geheime Zifferncode, dessen Eingabe ihm erst den Zugriff auf die Handsteuerung zur Rückkehr auf die Erde ermöglichte. Unter Verwendung authentischer Dialoge des Kosmonauten mit dem Kommandobunker geht es auf zu einer Reise in unendliche Weiten. Gesprochen von den deutschen Synchronstimmen der Fernsehserie "Star Treck: The next Generation", vermischen sich Gagarins Funkverkehr mit Zitaten anderer Raumflieger und den sphärischen Sounds von alva noto zu einem imaginären Flug ins All. Wenn die deutsche Synchronstimme des Enterprice-Kapitäns Jean-Luc Picard dann beim Countdown verkündet: "Bei Null werden sie sich in den Tiefen des Weltalls befinden.", gibt es keinen Zweifel mehr. Die Reise hat begonnen und lässt sich mit der akustischen Spielerei der C-Seite, die den Planeten unseres Sonnensystems ganz eigene Klänge gibt, sogar noch verlängern. Grehn schafft eine akustische Illusion und führt zugleich den Bewusstseinswandel von Raumfahrern vor Augen, die nach ihrer Rückkehr nur noch vom "Heimatplanet Erde" als Ganzem sprachen. Grehns Hörspiel, versteht sich dabei nicht als sentimentaler Rückblick, sondern als zeitgemäße Mahnung zum umfassenden Schutz genau dieser, unser aller so fragilen Lebensgrundlage. Da ist es nur folgerichtig, dass jede Doppel-LP auch mit einem individuellen MP3-Download-Code versehen wurde und der Verkaufserlös an die 1987 von José Lutzenberger gegründete "Umweltstiftung Gaia" geht.

Hörspiel von Kai Grehn: GAIA 125, Doppel-LP (ca. 41 min), Major Label 2019 ML 141, ISBN 978-3-945715-05-5

