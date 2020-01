MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Ein Autofahrer konnte am Dienstag eine Fahrerflucht in der Birkenstraße verhindern. Dort war es zuvor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mazda und einem Motorroller gekommen. Anschließend versuchte der Fahrer des Motorrollers, sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, was der Mazda-Fahrer verhindern konnte. Als die Polizei eintraf, stellte sich der Grund für den Fluchtversuch heraus – der Rollerfahrer war nicht nur ohne Versicherung unterwegs gewesen, auch ein Drogenschnelltest schlug positiv an. Der 46-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutprobenentnahme begleiten.