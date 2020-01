MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Einen betrunkenen Randalierer musste die Polizei am Dienstag sicherheitshalber in Gewahrsam nehmen. Der 34-Jährige hatte versucht, in der Dorfstraße den Weidezaun einer Pferdekoppel einzureißen, um das Gelände zu betreten. Als die Besitzerin ihn darauf ansprach, wurde sie mehrfach beleidigt. Die Frau verständigte die Polizei, doch auch herbeigeholte Beamte konnten den Alkoholisierten (1,7 Promille) nicht zur Einsicht bewegen. Zur Verhinderung von Straftaten kam der Mann in Gewahrsam.