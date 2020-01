Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Vorentwurf für den Neubau einer Oberschule inklusive Sportanlagen an der Landstraße in Fredersdorf-Nord ist vom ersten Ausschuss abgesegnet worden. Er wird Grundlage für die weitere Planung.

Ein weiterer Schritt zur Oberschule an der Landstraße steht in Fredersdorf-Vogelsdorf nun an. Eine erste Objektplanung wird jetzt in den kommunalpolitischen Gremien diskutiert und dürfte Ende Januar in der Gemeindevertretung zur Abstimmung stehen. Es sei noch einiges zu tun, aber man sei im Zeitplan, verkündete Bürgermeister Thomas Krieger. Das Bebauungsplanverfahren, in dem beispielsweise Fragen der Regenentwässerung geklärt werden, laufe parallel weiter.

Am Dienstagabend hat sich der Bildungs- und Sozialausschuss mit den vom Ingenieurbüro Gleißner mit der Verwaltung erarbeiteten Unterlagen befasst, die laut Baufachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch vorab in vielen Runden mit der Schule durchgesprochen wurden. Schon durch die erforderliche Zahl von Klassenräumen ergebe sich eine bestimmte Kubatur. Man nehme die Bauherrenfunktion intensiv wahr, hinterfrage alles, berücksichtige indes auch Dinge, die das vom Ministerium empfohlene Raumprogramm nicht abbilde, sagte sie.

Wie Juliane Dürr, Sachgebietsleiterin Hochbau/Gebäudemanagement, erläuterte, habe man da­rauf geachtet, auf dem Grundstück mit "schwierigem Zuschnitt", möglichst viel Abstand zu benachbarter Wohnbebauung zu lassen, Bäume nicht anzutasten und Pausenhöfe so zu legen, dass Gebäude eine abschirmende Wirkung hätten. Die Gebäude werden zunächst zweigeschossig, das Westliche kann für eine Erweiterung aufgestockt werden. In ihm befinden sich die Klassenräume, jeweils knapp 70 Quadratmeter groß und zum Teil kombinierbar, wie zum Beispiel für Abschlussarbeiten erforderlich. Im nördlichen Flügel werden Fachkabinette sowie Bibliothek/Mediathek unterbracht und auch ein "grünes Klassenzimmer" ist dort vorgesehen. Die Cafeteria, angrenzend an das Foyer am Haupteingang, soll zunächst für etwa die Hälfte der Schüler Platz zur Essensversorgung bieten und sei erweiterbar. Vorgesehen ist indes nur eine Ausgabeküche. Ziel sei es, auch Vereinen zum Beispiel bei Sportveranstaltungen die Möglichkeit zu eröffnen, Bereiche der Cafeteria zu nutzen. Wie das umgesetzt werde, werde im weiteren Verlauf geklärt, sagte Janina Meyer-Klepsch auf Nachfrage.

Genaue Baukosten ermitteln

Diskutiert wurde im Ausschuss vor allem über die Sporthalle. Sie soll drei Felder samt erforderlichen Nebenräumen bekommen und als Veranstaltungsstätte mit maximal 400 Plätzen für gemeindliche und schulische Zwecke genutzt werden können sowie von Vereinen aus dem Ort. Wettkampfbetrieb oder "Remmi-demmi" jedes Wochenende schloss Janina Meyer-Klepsch an dem Standort aus. Nach Anmerkungen von Candy Borges (Gemeinsam für Fredersdorf-Vogelsdorf) plädierte der Ausschuss dafür, zumindest die Vorbereitung für Tribünen zu prüfen. Solche Plätze brauche man schon für Aktionen wie Jugend trainiert für Olympia oder um Eltern zu ermöglichen, Kindern beim Sport zuzusehen.

Der Vorentwurf, der auch 100 Auto- und Rollerparkplätze sowie Abstellmöglichkeiten für zirka 400 Fahrräder vorsieht, wurde mit fünf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen befürwortet. Nach dem Ja der Gemeindevertretung könnten die Baukosten – veranschlagt sind 25 Millionen Euro – genauer ermittelt werden, hieß es.