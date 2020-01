Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Neujahrsempfang der Stadt Müllrose zieht in diesem Jahr um. Vom Schützenhaus in den einstigen Forstsaal. Wa­rum? Der Forstsaal bietet deutlich mehr Menschen Platz als das Schützenhaus. Und dieses Mehr an Platz wird am Sonntag unbedingt gebraucht, denn: Anders als in den vergangenen Jahren wird der Neujahrsempfang nicht als geschlossene Veranstaltung nur für geladene Gäste durchgeführt, sondern steht allen interessierten Müllroser Bürgern offen. "Jeder Müllroser, der das möchte, ist dazu eingeladen, zu unserem Neujahrsempfang zu kommen", bestätigt Thomas Kühl, seit gut einem halben Jahr ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt.

Ehrenamt wird gewürdigt

Persönliche Einladungen hat er aber trotzdem verschickt. An alle Stadtverordneten, an alle sachkundigen Bürger in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung, an Vertreter aller Vereine, an die Mitglieder des Beirates "Schöner unsere Stadt Müllrose", des Kulturbeirates und des Museumsbeirates. All diesen Eingeladenen ist gleich: Sie sind ehrenamtlich zum Wohle der Stadt tätig. "Wir wollen mit dem Empfang vor allem das Ehrenamt würdigen", betont Thomas Kühl.

Der "Musikverein Müllrose" wird den Empfang musikalisch umrahmen. Der Bürgermeister wird eine Neujahrsansprache halten, mehrere Grußworte sind vorgesehen. Ein Höhepunkt wird die Verleihung der Ehrennadel der Stadt Müllrose sein.

Info Sonntag, 12. Januar, 10 Uhr