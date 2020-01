Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Eine der größten Investitionen des Zweckverbands Fließtal in den vergangenen Jahren ist am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen worden. Der Verband hat gut drei Millionen Euro in das sogenannte Vereinigungsbauwerk an der Autobahn bei Mühlenbeck investiert. Wegen der Autobahnverbreiterung musste der Knotenpunkt, an dem vier Abwasserleitungen eintreffen und gebündelt werden, erneuert werden. 50 Prozent der Baukosten hat das Land übernommen.

Taucher im Einsatz

Das gesamte Abwasser aus dem Mühlenbecker Land, aus Glienicke und Birkenwerder kommt an dieser Stelle an und und wird zum Klärwerk Schönerlinde geleitet. Dazu musste eine neue Leitung unter dem Berliner Ring gebaut werden. Die beauftragte Firma Leuka Tiefbau aus Berlin hat dazu einen unterirdischen Rohrvortrieb eingesetzt. Doch bevor die Bohrmaschine überhaupt zum Einsatz kam, mussten zwei gut acht Meter tiefe wasserdichte Schächte gebaut werden. Da in dem Gebiet das Grundwasser sehr hoch steht und nicht abgepumpt werden konnte, wurden Taucher eingesetzt, die das Fundament unter Wasser gebaut haben.

Angst vor Findlingen

Anfang Dezember begann die spannendste Phase des Bauprojektes. In acht Metern Tiefe wurde ein mit Diamanten besetzter Bohrer auf die Reise geschickt. "Wir hatten Angst, dort auf große Findlinge zu stoßen", berichtet Leuka-Geschäftsführer Christoph Leschka. Dicke Steine lagen auf der 135 Meter langen Strecke zum Glück nicht im Weg. Dafür aber jede Menge kleinere Findlinge. "Das hat permanent geknirscht", berichtet Leschka von der Phase, in der das Projekt auch hätte scheitern können. Aus den zahlreichen kleineren Steinen, die zu Tage gefördert wurden, soll neben dem Vereinigungsbauwerk nun ein "Lesehaufen" entstehen. In dem Stein-Biotop finden kleine Tiere Schutz.

"Wir haben den Schacht auf der anderen Seite der Autobahn zentimetergenau getroffen", freut sich der Geschäftsführer über die gelungene Ingenieursleistung. "Aber der Bohrer war platt."

Verlegt wurde ein Stahlbetonrohr mit einem Durchmesser von einem Meter. In dem Rohr befindet sich das eigentliche Abwasserrohr, das bei Bedarf auch ausgetauscht werden kann. "Aber das passiert in den nächsten Jahrzehnten nicht", garantiert Leschka.

Verbandsvorsteher Filippo Smaldino, Bürgermeister im Mühlenbecker Land, und Zweckverbandsgeschäftsführerin Katja Richter bedankten sich am Mittwoch bei der offiziellen Inbetriebnahme für die reibungslose Zusammenarbeit mit dem jungen Unternehmen, das erst vor sieben Jahren gegründet wurde. Geplant war das Bauwerk eigentlich nicht. Da es aber im Planungsgebiet für den Autobahnausbau lag, musste es versetzt werden.