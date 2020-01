Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Bürgermeister Bernd Christian Schneck (SPD) blickt optimistisch ins neue Jahr. Die Einwohnerzahl in der Gemeinde wächst seit Jahren kontinuierlich. Dafür wird auch 2020 weiter in den Ausbau der Infrastruktur investiert.

Im Löwenberger Land lebten laut Übersicht des Melderegisters am 6. Januar 8 428 Menschen. Das sind 159 mehr, als im Jahr zuvor. Ein Trend, der seit Jahren anhält. Vor allem Nassenheide, Grüneberg und Neulöwenberg sind begehrte Zuzugsgebiete, vor allem für Familien mit Kindern. Damit das so bleibt, investiert die Gemeinde auch weiter gezielt in den Ausbau der Infrastruktur.

Nachdem die Gemeindevertreter den Haushalt für 2020 noch im Dezember auf den Weg gebracht haben, werden nun die Ausschreibungen vorbereitet. Die Überlegungen sind einfach, wie Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) erklärt: "Wenn der Winter weiter so bleibt, wie er gerade ist, dann könnte früh mit Bauarbeiten begonnen werden. Außerdem hoffen wir auf gute Angebote, wenn die Auftragsbücher der Firmen zu Jahresbeginn noch nicht so prall gefüllt sind."

4,7 Millionen Euro stehen im Haushalt für Investitionen bereit. Ganz oben auf der Prioritätenliste mit gut einer Million steht der Erweiterungsbau für die Kita Pusteblume in Grüneberg. 23 zusätzliche Betreuungsplätze sollen dort entstehen. Das Gelände für den Anbau an der Giebelseite der Schule ist schon geräumt. Die Ausschreibungen für die bauvorbereitenden Arbeiten sind raus. Denn bevor die Bagger anrücken können, müssen noch Kabel verlegt werden. Wenn das geschehen ist, soll der Bauzeitenplan stehen.

Eine neue Kita für Teschendorf

Ebenfalls um die Kinder geht es bei den Planungen für den Kitaneubau in Teschendorf. Das noch genutzte Spielparadies ist nicht nur in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Es genügt auch aus baulicher Sicht nicht mehr den Anforderungen, die an eine moderne Kindereinrichtung gestellt werden. Bereits klar ist, wo gebaut werden soll. Nun geht es an die Konkretisierung der Planungen, also wie der Bau aussehen und vor allem multifunktional genutzt werden könnte. 120 Plätze sollen entstehen. Doch die Frage mit Blick in die fernere Zukunft ist, bleibt die Nachfrage an Kitaplätzen bestehen und was ist, sollte sie stagnieren oder sogar zurückgehen? Vor diesem Hintergrund ist geplant, den Bau so zu konzipieren, dass die Räume bei fehlender Auslastung anders genutzt werden können, beispielsweise als Jugendclub oder als Treffpunkt für die Vereine im Ort. In diesem Jahr sollen die Planungen so weit erledigt werden, damit 2021 mit dem Bau begonnen werden kann.

Sanierung von Straßen

Die dritte große Investition in diesem Jahr ist der Ausbau des Friedrichsthaler Weges in Nassenheide bis zur Mühlensiedlung. Der soll in zwei Abschnitten erfolgen. Der erste innerorts umfasst den Bereich vor der Kita von der Liebenwalder Chaussee bis zum Ortsausgang. Dort schließt sich der zweite Bauabschnitt an und verbindet Nassenheide und die Mühlensiedlung.

Bereits gearbeitet wird im Nassenheider Ortszentrum am Ausbau des Weideweges. Außerdem sollen Baufahrzeuge und Arbeiter in diesem Jahr noch im Griebener Weg in Teschendorf anrücken, um die Straße auszubessern beziehungsweise zu sanieren.

Des Weiteren hat das Löwenberger Land im Haushalt viel Geld eingeplant, um neue Technik und Computer anzuschaffen. Im Rahmen des Digitalpaktes, für den es 252 000 Euro an Fördermitteln gibt, sollen 278 000 Euro für die Ausstattung der Libertasschule ausgegeben werden.

Neue Technik wird ebenso in der Verwaltung gebraucht, um schneller und effektiver arbeiten zu können, wenn es um Ausschreibungen, Bauplanungen oder Steuerangelegenheiten geht. Um die Umwelt zu schonen, ist geplant, schrittweise von Papier auf die Nutzung elektronischer Medien umzusteigen.

Innerhalb der Verwaltung wurde Kämmerin Stefanie Brunk als 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters eingesetzt. Sollten Bürgermeister Bernd-Christian Schneck und Manfred Telm als dessen Stellvertreter abwesend sein, kann sie künftig für die Gemeinde Unterschriften leisten. Außerdem wurde Max Schulze kommissarisch die Leitung des Hauptamtes in der Verwaltung übertragen.