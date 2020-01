Mit Kunst das Selbstbewusstsein stärken

Der "Verein zur Förderung von Kindern durch Kunst e.V." wurde im Sommer 2008 in der Künstlerkolonie Berlin-Wilmersdorf gegründet, 2009 im Vereinsregister eingetragen und schließlich 2010 als gemeinnützig anerkannt. Vergangenes Jahr ließ sich der Verein auch in Fürstenberg nieder.

Kindern will der Verein die Möglichkeit geben, ihre Kreativität in verschiedenen künstlerischen Bereichen zu entfalten, um so deren Selbstbewusstsein zu stärken.

Bildende und darstellende Kunst, Musik, Bewegung und sprachliche Förderung in Schrift und mündlich sind Themen. Infos unter www.kinderundkunst.com⇥pilz