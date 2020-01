Andreas Pantel

Neustadt In der ersten Prüfung beim internationalen Reitturnier CSI siegte der Neustädter Bereiter Christian Dietrich. Mit der fünfjährigen DSP-Stute Terra und der Wertnote 8,0 galoppierte Dietrich an die Spitze der Springpferdeprüfung Klasse A. Auch bei den Sechsjährigen waren die gastgebenden Neustädter unschlagbar. Hier ging der Sieg mit der Wertnote von 8,8 an Collin Hackert, der den Holsteiner Hengst Caskarico gesattelt hatte. Platz zwei sicherte sich Martin Wißenbach mit Con Clyn (8,0) vor Christian Dietrich mit dem DSP-Hengst Chapeau Ciaco.

Alle drei Paare starten im Dienste des Haupt- und Landgestüts. Dazu zählt auch Florian Köpp, der im Springen Klasse M mit Cassiko auf Platz drei bester Neustädter wurde. In der Prüfung für die jüngsten Nachwuchsreiter am ersten Veranstaltungstag verfehlte Helena Dietrich als beste Reiterin (Neustadt) mit einem Abwurf die Platzierung. Mit ihrem elfjährigen DSP Allez Hop wurde sie Fünfte, versucht aber auf den Spuren ihres Vaters zu bleiben.

Nach dem Eröffnungstag, der vorrangig den jungen Nachwuchspferden und -reitern galt, wird es am heutigen Donnerstag nach einer nationalen Prüfung um 12 Uhr mit der Amateurtour international weitergehen. Ab 15.45 Uhr zeigen sich zum ersten Mal auf dem CSI in Neustadt die sieben- und achtjährigen Youngster, bevor um kurz vor 20 Uhr die internationale Einlaufprüfung auf S-Niveau beginnt. ap