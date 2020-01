OGA

Nassenheide (MOZ) Zu einem Schwelbrand in Nassenheide sind am späten Mittwochnachmittag Feuerwehrkräfte aus Nassenheide, Teschendorf, Löwenberg und Oranienburg gerufen worden. Das teilte die Notruf-Leitstelle in Eberswalde auf Nachfrage mit.

Kurz nach 17 Uhr war der Notruf aus der Autowaschanlage der Q1-Tankstelle an der B 96 Richtung Norden in der Leitstelle eingegangen. Die Einsatzkräfte überprüften vor Ort die Anlage. Zu Brandursache gab es zunächst keine Angaben.