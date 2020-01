Markus Kluge

Protzen (MOZ) Was die Kammeroper im Sommer für Rheinsberg ist, ist das Protzen Open Air (POA) im Juni für Protzen – beide Orte im Ruppiner Land sind das Ziel von Musikliebhabern. Mehr Gemeinsamkeiten gibt es dann aber auch schon nicht mehr. Fans, Musik und Show könnten unterschiedlicher nicht sein. In Rheinsberg gibt sich das Publikum dem Ohr schmeichelnden klassischen Melodien hin. In Protzen im Blechhangar kann es mit Death Metal und Grindcore gar nicht genug krachen. Und während in Rheinsberg Hoteliers die Betten für die Festivalgänger aufschütteln, bauen die POA-Fans ihre Zelte auf dem Deadland auf und rollen darin die Schlafsäcke aus, in denen sie sich für mindestens zwei Nächte betten.

Bands aus aller Welt

Den Wecker haben sich die POA-Fans aber schon gestellt: erst einmal nur für morgen, 13 Uhr. Dann beginnt der diesjährige Kartenvorverkauf für das härteste und wohl beliebteste Metal-Festival der Mark. Wie immer sind die Tickets auf 1 000 Stück limitiert, sodass die Nachfrage entsprechend groß ist.

Mehr als 20 Bands aus aller Welt werden in diesem Jahr in Protzen erwartet – alle samt Musiker der extrem harten Gangart. Dazu zählt die britische Death-Metal-Band Benediction, die Anfang der 1990er-Jahre bekannt wurde. Die Protzener Fans haben aller voraussichtlich mit als die ersten die Chance, die Band wieder mit Sänger Dave Ingram zu erleben. Der war bereits von 1989 bis 1990 Frontman der Gruppe, dann aber wechselte er zu anderen Bands und baute eigene Online-Radio-Shows auf – unter anderem für Big-Band-Jazz und Swing. Im Sommer 2019 kehrte er zu Benediction zurück, weil der bisherige Sänger Dave Hunt andere Pläne hat – er will sein Medizinstudium abschließen. Aber: Benediction mussten erst gestern ihre Tour durch Chile, Kolumbien, Mexiko, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Peru und Brasilien absagen, die am Sonnabend beginnen sollte. Der 50-jährige Sänger ist ernsthaft erkrankt. Bis zur Europatournee sind aber noch drei Monate Zeit für die Genesung.

Neue Supergroup erwartet

Spannend für Metalfans dürfte auch der Auftritt von Berzerker Legion werden, die in der Szene auch als Death-Metal-Supergroup gehandelt wird. Die fünfköpfige Band wurde 2016 gegründet und besteht aus ehemaligen Mitglieder weltweit bekannter europäischer Death-Metal-Bands wie Hypocrisy, Asphyx, Vader, Dark Funeral und Wombbath. "Mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl im Studio als auch bei Live-Auftritten ist Berzerker Legion bereit, erstklassigen Death Metal zu kreieren und auf der ganzen Welt zu verbreiten", verspricht die Band auf ihrer Internetseite.

Im Laufe von 20 Jahren sind bei dem eher familiären Protzener Festival, das von gut 30 Ehrenamtlern gestemmt wird, um die 200 Bands aufgetreten. Einige werden von Mario Grimmer, der die Musiker organisiert, als "Wiederholungstäter" in das kleine brandenburgische Dorf gelockt. Mit dabei sind diesmal erneut Obscenity und Fleshcrawl, die zuletzt vor zwei Jahren dort auf der Bühne standen. Mit vertreten sind aber auch wieder Demonbreed (2017), Izegrim (2015) und Hatesphere (2012).

Musik zum Abfeiern darf aber auch nicht fehlen. Zum Frühschoppen gibt es mit der Combo Cashley aus Berlin Rock’n’Roll im Johnny-Cash-Stil auf die Ohren. Bei der Aftershow-Party am Freitagabend erklingen diesmal sogar ein paar mittelalterliche Melodien und deutsche Texte mit "Der Münzer" – eine Band aus Berlin, deren Sänger Gründungsmitglied bei In Extremo war.

Ganz abgeschlossen sind die Planungen für dieses Jahr noch nicht. An einem weiteren Headliner wird noch gearbeitet, teilten die Veranstalter mit.