Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Seit Mittwoch wird in Velten die alte Fußgängerbrücke, die in den 1980er-Jahren im Zuge der Streckenumstellung auf Wechselstrom errichtet wurde. Doch das Bauwerk, das von den Bürgern "Galgen" genannt wurde, hat ausgedient, seitdem die neue gläserne und barrierefreie Anlage im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde. Am Haken eines 500-Tonnen-Kranes schweben die abgebrochenen Brückenteile derzeit einzeln zum Abtransport über die Gleise. Noch bis Montag, 13. Januar, sollen die Abrissarbeiten andauern. Bis dahin gibt es auf der Strecke des RE 6 (Prignitz-Express) und der RB 55 zwischen Kremmen und Hennigsdorf einen Schienenersatzverkehr. Die Deutsche Bahn bittet die Bahnfahrer die bis zu 48 Minuten früheren/späteren Fahrzeiten der Busse zu beachten. Reisende haben in Hennigsdorf immer erst Anschluss an die jeweils nächsten Züge des Taktes. Ab Montag, 13. Januar, 1 Uhr soll der Verkehr wieder planmäßig rollen. Doch im Sommer warten bereits die nächsten Sperrungen auf die Ruppiner Pendler, wenn an der Seedammbrücke in Neuruppin von Juni bis Dezember gearbeitet wird.

Infos: bauinfos.deutschebahn.com