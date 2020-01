Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein elfjähriger Junge aus Rauen wollte am Montagnachmittag mit dem Bus zum Training fahren. 1,20 Euro legte er dem Fahrer hin – im vergangenen Jahr hätte das noch gereicht, doch nach der Tariferhöhung beträgt der Preis fürs gewünschte Ticket 1,30 Euro. Zum Training kommt der Junge an diesem Tag nicht. Später erscheint er auch nicht, wie verabredet, bei seinen Eltern. "Gibt es einheitliche Regelungen in Sachen Kulanz bei Euch?", erkundigt sich der Vater des Kindes am Dienstag per Twitter beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.

Der VVB verweist auf den Busverkehr Oder-Spree, für den der Fahrer arbeitet. "Ich sehe beim Fahrer kein Fehlverhalten", sagt BOS-Geschäftsführer Jürgen Ansorge der MOZ. "Wäre das Kind auf dem Weg zur Schule oder von der Schule nach Hause gewesen, hätten wir es mitgenommen", so der Geschäftsführer. Generell gebe es die Regel, dass Kinder im Grundschulalter auf ihrem Schulweg befördert werden. Da der Fahrer davon ausgegangen sei, dass der Junge in Rauen wohnt und nur zum Training in die Stadt wollte, sei dieser nicht hilflos zurückgelassen worden. Zudem, sagt Ansorge, sei die Tariferhöhung auf verschiedenen Wegen bekannt gemacht worden, müsse sich ein Fahrgast vorab informieren, was ein Ticket koste. Der Fahrer habe den Jungen auch nicht des Busses verwiesen, sondern dieser sei von sich aus ausgestiegen, als er auf den höheren Preis hingewiesen wurde.