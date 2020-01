Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Viel Zeit bleibt nicht mehr, um die Chance beim Schopfe zu packen. Die Anmeldefrist für den zweiten Musikförderpreis "Axel" der Axel-Titzki-Stiftung aus Eisenhüttenstadt rinnt dahin. Sieben Wochen bleiben jungen Musikern noch, um ein Audio oder ein Video zu erstellen, dass dann als Bewerbung an die 2017 gegründete Stiftung geht. "Ein Video oder Audio ist aber keine Pflicht", betont Andrea Titzki, die Vorstandsvorsitzende. Es reiche auch eine E-Mail, in der die Nachwuchsmusiker ihren Namen, ihr Alter, ihren Wohnort und den Musikstil angeben. Alles weitere ergibt sich dann mit der ersten Kontaktaufnahme. Ein paar Bewerbungen sind bereits eingegangen – sogar eine aus Cottbus und eine aus Güstrow. Die regionale Begrenzung für Bewerber wurde nämlich aufgehoben. Nachwuchsmusiker gibt es schließlich überall. Und Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und weckt Ehrgeiz.

Viel mehr als nur Preisgeld

Nachwuchsmusiker liegen der Stiftung am Herzen, genau wie damals ihrem Namensgeber Axel Titzki (1968-2017). Der Eisenhüttenstädter Komponist und Musiker hat junge Musiker stets gefördert und unterstützt. Sein musikalisches Erbe soll auch durch die Stiftung erhalten und fortgeschrieben werden.

Die Bands, Sänger oder Instrumentalisten, die sich für den Förderpreis bewerben, erhalten im Falle eines Sieges 500 Euro Prämie. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht das Reizvollste für die Teilnehmer. Schließlich sind Auftritte gerade für Nachwuchskünstler enorm wichtig, um Erfahrung zu sammeln und bekannter zu werden. Diese Möglichkeit haben alle Musiker im Rahmen des Förderpreises. Es wird nämlich im Frühjahr des laufenden Jahres Vorrunden und im September ein Halbfinale geben, bevor der Sieger im Frühling 2021 gekürt wird, und zwar von einer namhaften Jury, die Andrea Titzki gerade zusammenstellt.

Zudem können die Teilnehmer bei Workshops ihren künstlerischen Horizont erweitern. Sie können dabei mit professioneller Unterstützung beispielsweise an ihrer Bühnenpräsenz arbeiten oder an ihren Stimmen. Zudem bekommen sie die Möglichkeit, außerhalb des Förderpreises bei einem Straßenmusik-Event in der Lindenallee und auf der Freilichtbühne aufzutreten.

Die Bedingungen für eine Teilnahme sind ziemlich leicht zu merken. Die Bewerber sollten nicht älter als 21 Jahre alt sein, sie dürfen keinen Plattenvertrag haben, sie müssen ihre Musik selbst schreiben und der Komponist muss selbst mit auf der Bühne stehen. Die Musikrichtung? Komplett egal. Von Hiphop über Rock und Grunge bis Klassik geht alles. Am Ende müssen die Teilnehmer neben der Jury vor allem auch das Publikum überzeugen, denn dieses ist in der Vorrunde und im Halbfinale entscheidend fürs Weiterkommen der Solisten und Bands.

Im Vergleich zum ersten Musikförderpreis, den die Mädchen-Band Self Control aus Frankfurt (Oder) im vergangenen Jahr gewonnen hat, gibt es auch eine neue Bühne für die Künstler. "Das gehört zu unserem Konzept", erklärt Andrea Titzki. "Wir wollen verschiedene Lokalitäten vorstellen." Diesmal finden die Vorrunden im Club Marchwitza in den Diehloer Bergen statt und nicht beim Steelbruch. Das Finale wird erneut im Friedrich-Wolf-Theater steigen.

Bewerbungen sind bis 28.2. zu richten an: musikpreis@axel-titzki-stiftung.de