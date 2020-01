Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Frauen sitzen im großen Saal und haben gute Laune. Sie freuen sich über die Ablenkung und darüber, zusammen zu sein. Was nicht zu sehen ist: Ihnen geht es nicht gut. Sie haben Schmerzen. Im Rücken, im Nacken, an den Beinen, den Armen. Nahezu kein Bereich am Körper bleibt verschont. Sie alle leiden unter einer seltenen Krankheit mit dem unaussprechlichen Namen: Fibromyalgie (siehe rechts).

Jeden zweiten Mittwoch im Monat trifft sich die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie in Oranienburg. Denn hier finden sie Verständnis, dass ihnen so oft fehlt. In der Gruppe muss keine von ihnen erklären, warum sie gerade so und so drauf ist: müde, traurig, ohne Schwung. Jeder von ihnen kennt solche Gefühle und Zustände. Sie sind die Folge der zermürbenden Krankheit. "Es ist so schwierig, zu vermitteln, dass uns nur 50 Prozent von dem zur Verfügung steht, was uns eigentlich ausmacht", sagt Jana Landes aus Oranienburg. Sie will sich aber nicht unterkriegen lassen von der andauernden Pein. Heike Naumann aus Borgsdorf versucht es mit einem Bild, um zu erläutern, wie es ihr geht: "Als wäre in mir ein eingeschalteter Akku, der ständig im roten Bereich blinkt." Alle Frauen nicken. Sie kennen das.

Als Simulantin abgestempelt

Sie haben alle einen langen Leidensweg hinter sich. Jahrelang rätselten sie, ihre Familien und die aufgesuchten Mediziner, was ihnen fehlt, woran sie erkrankt sind. Dieser nervenaufreibende Prozess hat Narben hinterlassen. "Ich wurde jahrelang von den Ärzten als Simulantin hingestellt und abgehandelt mit dem Spruch, das sei alles psychologisch," sagt Randi Koslowski aus Oranienburg. Der Ärger darüber ist ihr anzusehen und nur zu verständlich. Seit 1995 wandern die Schmerzen durch ihren Körper. Erst 2010 erhielt sie eine Diagnose. In einer Rheuma-Klinik wurde die Fibromyalgie endlich erkannt.

"Ich bin immer müde, lustlos und abgeschlagen", beschreibt eine 58-Jährige aus Gransee ihr Körpergefühl. Auch sie war jahrelang von Arzt zu Arzt gegangen, bis sie schließlich vor acht Jahren in der Rheumaklinik in Berlin-Buch von ihrer seltenen Krankheit erfuhr. "Da war ich auch", sagt eine 78-Jährige aus Borgsdorf. Doch gute Erinnerungen daran hat sie nicht. "Sie sagten zu mir: Sie haben kein Rheuma, packen Sie ihre Koffer." Dann war sie allein mit ihren Schmerzen und ihrer Diagnose. "Niemand sagte mir, wo es Hilfe oder welche Medikamente es gibt. Ich war auf mich gestellt."

"Ich stehe morgens mit Schmerzen auf und gehe abends mit Schmerzen ins Bett", sagt Jana Landes. Da werden Depressionen zum ständigen Begleiter. "Das ist ein Teufelskreislauf", sagt sie. Daher sei die Gruppe so wichtig. Hier könne man sich austauschen, es werde zugehört. Es gibt Tipps, welche Ärzte gut sind, welche Arzneien eventuell anschlagen. Aber vor allem ist es die Ablenkung, um die Beschwerden einen Moment lang zu vergessen, vielleicht gemeinsam zu lachen. Sie basteln zusammen, gehen zum Schwimmen, machen Tai Chi oder Nordic Walking. "Auch wenn es danach schlimmer ist", sagt eine Teilnehmerin, "die gemeinsame Zeit wiegt das auf".

Die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr bei der Selbsthilfekontaktstelle (Sekis) in Oranienburg, Liebigstraße 4. Mehr Infos unter www.oranienburg.fms-selbsthilfe.de