Tiefensee (MOZ) Schwere Verletzungen hat ein 61-Jähriger Mann am späten Dienstagabend davon getragen, als in seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz am Garmensee Propangasflaschen explodierten. Er wurde von Rettungskräften in das Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn gebracht. Der Wohnwagen ist bei dem Brand vollständig zerstört worden. Gegen 23.10 Uhr war die Polizei nach Tiefensee gerufen worden. Auch 20 Feuerwehrleute aus Werneuchen und Tiefensee waren im Einsatz. Kriminaltechniker untersuchten am Mittwoch den Unfallort.