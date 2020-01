Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Herber Schlag für Filippo Smaldino, SPD-Bürgermeister im Mühlenbecker Land: Kerstin Bonk, stellvertretende Bürgermeisterin sowie Kämmerin und Sozialamtsleiterin, wechselt im Sommer ins Liebenwalder Rathaus. Kerstin Bonk gilt als "rechte Hand" und ist eine wichtige Stütze des Bürgermeisters. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Sie begründet ihren Arbeitsplatzwechsel mit dem wesentlich kürzeren Weg ins Rathaus. Sie wohnt in Hammer bei Liebenwalde. Ihre Amtszeit in Mühlenbeck endet am 30. Juni. Kerstin Bonk hat nicht nur die Finanzen der Gemeinde verwaltet. Sie hat gemeinsam mit ihrem Team im vergangenen Jahr auch die Rückerstattung zu viel gezahlter Kita-Beiträge gestemmt.

Nachdenken über neue Struktur

Smaldino bedauert den personellen Verlust im Rathaus, zeigt aber Verständnis für die Entscheidung von Kerstin Bonk. "Sie ist nicht adäquat zu ersetzen", so der Bürgermeister, der Kerstin Bonk nicht nur als Mitarbeiterin, sondern auch als Mensch schätzt. "Sie hat mir immer den Rücken freigehalten und zu mir gestanden – auch in schweren Zeiten."

Der Bürgermeister nimmt die Personalie zum Anlass, die Struktur seiner Verwaltung zu überdenken. Derzeit arbeitet er mit zwei Amtsleitern. Neben Kerstin Bonk verantwortet Hanns-Werner Labitzky das Bau- und Ordnungsamt sowie den Bürgerservice. Zudem gibt es vier Stabsstellen (unter anderem Gemeindemarketing, Medienarbeit und Wirtschafts- und Kulturförderung sowie Tourismus). Eine weitere Stabsstelle ist durch Joachim Pätzold (Recht, Vertragsmanagement) besetzt. Allerdings ist Pätzold dauerhaft erkrankt.