Frankfurt (Oder) (MOZ) Jedes Jahr werden nahe der deutsch-polnischen Grenze, in Stettin, 100 Studenten auf der Pommerschen Medizinischen Universität ausgebildet, in englischer Sprache.

Bis April vergangenen Jahres machte dies für angehende deutsche Ärzte auch Sinn, weil der polnische Universitätsabschluss in ihrem Heimatland anerkannt wurde. Doch dann modifizierte die EU eine ihrer vielen Richtlinien und verlangte Zusatzqualifikationen, um als Arzt in Deutschland zugelassen zu werden. Deutsche Behörden rätseln seitdem, wie die EU-Richtlinie auszulegen ist – und interpretieren sie sicherheitshalber zu Ungunsten der jungen Mediziner.

Dabei besteht gerade in Brandenburg extremer Bedarf an Ärzten, erst recht an deutschen. Nirgendwo sonst in Deutschland ist der Ärztemangel so groß wie in Brandenburg, wo statistisch betrachtet auf einen Doktor 250 Patienten kommen. Doch die Absolventen der Uni Stettin kommen in Deutschland nicht zum Zug, und das, obwohl Kliniken in Schwedt, Lübben und Brandenburg seit Jahren Ärzte beschäftigen, die in Stettin ihr Handwerk gelernt haben.

Wenn seit ewigen Zeiten über Ärztemangel geklagt wird, deutsche Medizin-Absolventen aus Polen aber ihren Beruf im eigenen Land nicht ausüben dürfen, dann kann die Not offenbar noch nicht groß genug sein.