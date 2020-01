MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Weihnachten hat etwas mit Sehnsucht zu tun. Abzugeben vom eigenen Besitz macht dieses Fest durch Geschenke besonders", schildert Otto Biedermann vom Förderkreis Nadjeschda. Dem Aufruf, sozial benachteiligten Kindern in Polen durch Päckchen Weihnachtsfreude zu bereiten, seien viele Menschen in Bad Freienwalde und Umgebung gefolgt. So konnte der Verein am ersten Weihnachtstag auf einer Rundreise durch mehrere Orte 69 Päckchen an Kinder in Familien und im Kinderheim in Chojna verteilen.

"Wie gut, dass nicht alle Engel fliegen können", habe sich eine Frau in Polen über die Geschenke gefreut, erzählt Biedermann und dankt den Spendern. Nur durch deren Mittun könne diese Aktion bestehen. Ein beeindruckendes Erlebnis sei das Auspacken im Kinderheim gewesen. "Mit den Geschenken ließ sich die etwas bedrückte Stimmung aufbessern", so Biedermann. Die Mitglieder des Fördervereins hätten nach dem Auspacken gemeinsam mit den Kindern mit den Geschenken gespielt, schildert Biedermann ganz besondere Momente. Dazu gehörte auch das: "Bartec packte sein Päckchen aus und zog sich bald mit seinem LEGO-Bausatz selig in eine Ecke zurück", so Biedermann.

"Um zu erkennen, dass Freude im Gepäck ist, muss man nicht die gleiche Sprache sprechen", gibt Otto Biedermann die Eindrücke von Christin Busse wieder, die erstmals dabei war. Przyjemnosc (Vergnügen) und zaufanje (Vertrauen) seien ihre ersten polnischen Worte.