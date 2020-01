MOZ

Beeskow (MOZ) In der Albert-Schweitzer-Oberschule geht es in der kommenden Woche um die ganz persönliche Zukunft der Schüler. Für den Mittwoch hat die Schule im Schützenhaus einen Infoabend unter dem Motto "Wie weiter nach der 10. Klasse?" organisiert. Ab 18 Uhr stellen sich zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen vor, die Ausbildungsplätze anbieten. Dazu gehören beispielsweise Sonae Arauco (Spanplatte), Bonava Fürstenwalde, Arcelor Mittal und das Satama Sauna Resort Wendisch Rietz. Vertreten sind aber auch der Kreisbauernverband, die Bundespolizei, Zoll und Bundeswehr. Zudem stellen weiterführende Schulen, wie die Oberstufenzentren in Fürstenwalde, Frankfurt und Eisenhüttenstadt und die dortige Gesamtschule ihre Bildungsangebote, beispielsweise den Weg zum Abitur, vor. Die Bafög-Stelle des Landkreises berät über mögliche finanzielle Unterstützungen. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Schüler der 9. und 10. Klassen und deren Eltern.

Am Sonnabend, 18. Januar, folgt dann der Tag der offenen Tür an der Schule, bei dem für künftige Sechstklässler erklärt wird, was man an der Oberschule alles lernen kann. Start ist um 9.30 Uhr mit einem kleinen Programm in der Aula. Anschließend kann man bis 12 Uhr die Fachräume besichtigen, mit Elternsprechern und Schulleitung ins Gespräch kommen. Schülerlotsen führen die Gäste durch das Haus und erzählen über ihre Erfahrungen im Schulalltag.