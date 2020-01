Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Räume zum Klettern, zum Basteln, für handwerkliche Arbeiten, zum Turnen, zum Lesen und rund ums Haus Platz zum Toben und Spielen – Kinder haben im Hort am Storchenturm eine große Auswahl für ihre Freizeit. Die stellvertretende Hortleiterin Anett Wehrmann spricht von exzellenten Bedingungen – wäre da nicht die permanente Platzknappheit im Haus, deren Folgen das Pädagogen-Team so wenig spürbar zu werden lassen versucht wie nur möglich.

53 Plätze zu wenig

Doch es bleibt vorerst dabei: Statt der eigentlich erlaubten 211 Plätze werden in der vom Verein Independent Living betriebenen Einrichtung derzeit 264 Erst- bis Viertklässler betreut. Ganz neu ist das Problem nicht, wie Anett Wehrmann berichtet, hat sich aber mit Beginn des Schuljahres zugespitzt, als die Storchenschule zum ersten Mal vier erste Klassen eingerichtet hat. Zum Schuljahresende, so viel ist schon klar, muss Schluss sein mit der Überbelegung des Storchenhortes: Brandenburgs Bildungsministerium hat die dazu nötige Ausnahmegenehmigung, derzufolge bis zu 290 Kinder im Storchenhort betreut werden dürfen, nicht verlängert.

Die Gemeinde will nun eine Übergangslösung in der Dorfaue 13 ganz in der Nähe der Storchenschule schaffen. Die Gemeindevertreter haben Bürgermeister Ralf Steinbrück deshalb beauftragt, mit dem Grundstücksbesitzer einen Pachtvertrag für einen Teil der Fläche an der Kirchstraße abzuschließen. Bis zum Ende der Sommerferien soll dort als Provisorium für den Übergang – der Bürgermeister spricht von bis zu fünf Jahren – ein Containerbau entstehen, in dem nach Auskunft der stellvertretenden Hortleiterin künftig die Viertklässler und möglicherweise auch die Hortkinder einer dritten Klasse betreut werden. Noch stünden Details nicht fest, aber noch im Januar ist ein Termin dazu mit dem Bürgermeister verabredet. Was die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Schule und auch den Eltern angeht, gebe es ohnehin keinen Grund zu klagen, sagt Anett Wehrmann. "Das klappt super."

Die nächste Erweiterung

Langfristig bereitet die Gemeinde indes schon die nächste Erweiterung der Betreuungskapazitäten vor. In Gespräch sind ein Neubau am Stegeweg mit 80 Hort- und 50 Kita-Plätzen sowie ein Ausbau der alten Lindenschule. Dort könnten eine Kita mit 50 Plätzen und das Eltern-Kind-Zentrum unterkommen. Im Herbst erst war ein Kita-Neubau in der Jägerstraße eröffnet worden.