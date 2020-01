red

Eberswalde Zwei Männer betraten am späten Dienstagabend ein Lokal in der Eisenbahnstraße. Dort beleidigten sie anwesende Gäste. Deshalb wollte man sie aus dem Lokal verweisen. Daraufhin wurde nun der 31 Jahre alte Besitzer des Lokals Ziel der Beleidigungen. Auch die anrückende Polizei änderte nichts am Verhalten der Männer. Darum verbrachten die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer die kommenden Stunden in Gewahrsam. Post vom Staatsanwalt folgt demnächst.