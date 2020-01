Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Diese Veröffentlichung könnte es fast auf die Hennigsdorfer Bestseller-Liste schaffen: Am Mittwoch stellten Harald Politz, Vorsitzender des städtischen Seniorenbeirats, und Bürgermeister Thomas Günther die bereits dritte Auflage vom "Ratgeber für Senioren – Leben und Wohlfühlen in Hennigsdorf" vor. Ab dem 24. Januar ist die Broschüre in der Stadtinfo oder bei einem der Seniorenvereine erhältlich. Wer schlecht zu Fuß ist, kann die Broschüre auch in der Stadtinfo (03302 877320) bestellen. "Wir finden sicherlich einen Weg, das Heft dann auszuliefern", versprach der Bürgermeister.

Im Mittelpunkt der Veröffentlichung stehen die 14 Seniorenvereine, die ihre Arbeit kurz vorstellen. Dazu werden Ansprechpartner, Adresse und Telefonnummer geliefert. Ausgesprochen praktisch: Auf einer Doppelseite sind per Piktogramm die jeweiligen Angebote auf einen Blick zu erfassen. Die Volkssolidarität hat zum Beispiel eine Theatergruppe. Dort sowie in der Seniorengruppe der evangelischen Kirche kann gekocht werden. Und der LEW-Kleingartenverein bietet Hilfe bei Kleinreparaturen an.

Über diese auf Hennigsdorf zugeschnittenen Informationen hinaus offeriert die Broschüre weitere Tipps. So wird über die Patientenverfügung ebenso Wissenswertes vermittelt wie über Fragen des Vererbens. Wer im Alter Pflege benötigt, findet auf zwei Seiten Adressen von Unternehmen, die hierbei ihre Dienste anbieten. Eine immer größere Rolle spielen für Seniorinnen und Senioren, welche Möglichkeiten des Wohnens im Alter angeboten werden. Auch hier hilft das Heft mit einigen Adressen weiter.

"Wir sind sehr zufrieden", freut sich Politz über die neue Broschüre.