Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ, Aline Engelien) Der Eisenhüttenstädter Hugo Engelien muss zum Jahreswechsel ganz besonders auf sein Gewicht achten. Schließlich hat der Elfjährige beim 29. Christstollen-Schwimmfest in Dresden gleich zehn Stück dieser weihnachtlichen Süßware von der Bäckerei Erich Grundmann in Empfang genommen. "Einige davon haben wir im Kreis der Familie verschenkt, etwas davon heben wir uns noch auf", erklärt seine Mutter Aline Engelien. Dabei hatte bei diesem über drei Tage sich erstreckenden Wettkampf mit über 700 Aktiven aus vier Ländern nur der Sieger dieses begehrte Gebäck erhalten. "Eine Siegerehrung gab es nur für den Ersten. Die Urkunden für die ersten Sechs landeten in einer Kiste", berichtet Aline Engelien.

Mit zehn Siegen und drei weiteren Podestplätzen hatte ihr hochgewachsener Sprössling zu den erfolgreichsten Sportlern dieses Schwimmfestes gezählt. Dem deutschen Mehrkampfmeister gelangen dabei in Dresden sechs neue Landesrekorde auf der 50-Meter-Bahn und er blieb über 100-Meter-Schmetterling in 1:09,98 Minuten erstmals unter der 1:10-Minuten-Marke. Zusammen mit den Landesrekorden auf der 25-Meter-Bahn riss Hugo Engelien im abgelaufenen Jahr sage und schreibe 26 Landesrekorde für Elfjährige im Land Brandenburg an sich.

Sein gleichaltriger Vereinsgefährte von der BSG Stahl Adrian Bruckhuisen schaffte trotz einer im Vorfeld erlittenen Erkrankung drei persönliche Bestzeiten, über die sich sein Trainer Harald Beige sehr gefreut hat.

Natürlich ist Harald Beige sehr zufrieden mit der sportlichen Entwicklung seines erfolgreichsten Schützlings, den er mit dem Babyschwimmen bereits seit seinem Säuglingsalter betreut. So führt der Eisenhüttenstädter Gymnasiast für das Jahr 2019 die deutsche Jahresbestenliste über 50-Meter-Freistil (50-Meter-Bahn), 200-Meter-Freistil (25-Meter-Bahn), 800-Meter-Freistil (50 m), 50 Meter Brust (50- und 25 m), 100 Meter-Brust (50- und 25 m), 200-Meter-Brust (50- und 25 m), 200-Meter-Rücken (50 m), 50-Meter-Schmetterling (50 m), 100-Meter-Schmetterling (50 m), 100-Meter-Lagen (25 m) und 400-Meter-Lagen (25 m).

26 Mal unter den besten Drei

Neben diesen 13 Spitzenpositionen liegt er achtmal im nationalen Ranking an zweiter Stelle, fünfmal an dritter Stelle, zweimal an vierter und einmal an zehnter Stelle. Diese beeindruckende Bilanz bestätigte Hugo Engelien mit dem Sieg bei den Norddeutschen Meisterschaften im Mehrkampf mit sieben Disziplinen und auch bei den nationalen Titelkämpfen in Dortmund, als er einen der vier zu vergebenden Titel holte.

In diesem Jahr stehen für ihn die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin an. Darauf bereitet sich Hugo Engelien mit fünf- bis sechsmaligem Training bei Harald Beige vor. Der Umfang dürfte sich für ihn in der zweiten Jahreshälfte erhöhen. Schließlich strebt er eine leistungssportliche Karriere an, will gern mal bei den internationalen Höhepunkten der Erwachsenen mitschwimmen. Welche Sportschule es sein wird, wird derzeit noch abgewogen. Für seinen Trainer Harald Beige hat dabei die Qualität des Trainers Priorität. Optionen sind beispielsweise Magdeburg und Dresden, die Entscheidung darüber fällt im Frühjahr.