Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Insgesamt 23 Nachwuchs- Teams tummelten sich an zwei Tagen in der Mehrzweckhalle am Einstein-Gymnasium, um in drei Altersbereichen Turniersieger zu ermittelt. Zum Auftakt war der Wettbewerb bei den Neun- und Zehnjährigen mit zehn Vertretungen aus der Uckermark, dem Barnim und einem hauptstädtischen Mädchen- Team am besten besetzt.

Deshalb wurde bei den E-Ju-­nioren zunächst in zwei Staffeln gespielt, während tags darauf die Teilnehmer bei den D- und C-Junioren jeweils im Modus "jeder gegen jeden" antraten. Bei den E-Teams fiel dann auch fast die Hälfte der insgesamt in den drei Wettbewerben erzielten 263 Treffer. Dabei ging es vor allem in der Vorrundengruppe A äußerst torreich zu: 54 Tore standen nach zehn Spielen in den Protokollen, wobei das 8:1 als "Kantersieg" des Wochenendes sogar in der B-Staffel durch den Eberswalder SC gegen die zweite Mannschaft des gastgebenden AFC erzielt wurde.

Revanche gelingt im Endspiel

Sehr auffällig agierten die Mädchen aus der Köpenicker Arbeitsgemeinschaft: Sie bezwangen sogar den späteren Turniersieger Blau-Weiß Gartz mit 2:1. Allerdings leisteten sich die Berlinerinnen einen dicken Ausrutscher gegen Preussen Eberswalde E2 (0:5) und mussten sich mit Gruppenrang 2 zufrieden geben. Im letzten Match des Turniers, dem Endspiel, sahen sich Gartz und Köpenick dann aber wieder.

Die beiden Mannschaften legten einen klaren Abstand zu den weiteren drei Vertretungen in ihrer Staffel und entschieden danach die Halbfinals jeweils knapp für sich: Blau-Weiß zeigte sich gegen Schorfheide Joachimsthal nervenstark und gewann letztlich im Neunmeterschießen mit 7:6. Köpenicks Mädchen behaupteten sich mit 2:1 gegen den SV Boitzenburg, der seinerseits das kleine Finale gegen "Juchte" 4:0 gewann. Die Gartzer Jungs jubelten am Ende, nachdem sie sich für die Vorrunden-Niederlage gegen die Gäste aus Berlin mit einem 2:1-Erfolg durchsetzten. Ein Preis blieb letztlich beim Gastgeber: Elias Richter wurde als bester Torsteher geehrt. Die Würdigung als beste Spielerin nahm Leonie Pelka (Köpenicker AG) entgegen.

Lok Eberswalde makellos

Bei den 13- und 14-jährigen C-Junioren waren 15 Partien zu absolvieren, ehe die Turnierreihenfolge feststand. In dieser fanden sich AFC I und II am Tabellenende wieder. Ungeschlagen zog der FSV Lok Eberswalde seine Kreise und brachte es folglich als Gewinner auf 15 Punkte. Die entscheidenden Siege gelangen gegen die nächstplatzierten Teams aus Templin gleich in der zweiten Begegnung sowie gegen Fortuna Britz (jeweils 2:1). Gegen beide Angermünder Mannschaften konnten die Barnim-Kreis-­städter 4:0-Siege verbuchen. Im wichtigen Match um den zweiten Rang schaffte Victoria Templin ein 3:2 gegen die Britzer. Sonderpreise gingen nach Bad Freienwalde (bester Torwart: Jonas Steinhauser) und Britz (bester Spieler: Jerome Hubrecht).

Preussen I spielt fünfmal Remis

Bei den 11- und 12-Jährigen blieben beide Teams von Preussen Eberswalde ungeschlagen – am Ende trennten sie aber nicht nur zwei Plätze, sondern auch acht Punkte in der Tabelle. Grund dafür war, dass die zweite Vertretung nur das direkte Duell mit einem Remis abschloss (1:1), aber die übrigen fünf Begegnungen gewann. Preussen I leistete sich dagegen vier weitere Unentschieden und konnte lediglich gegen die gastgebenden Angermünder drei Zähler verbuchen. Die schafften ihrerseits Erfolge gegen den Eberswalder SC (2:1) und Schlusslicht Blau-Weiß Gartz (3:0) und wurden Fünfter im Feld der sieben Teilnehmer.

Etwas überraschend fielen letztlich die Einzelehrungen aus, denn sie gingen beide an den sechstplatzierten SC Althüttendorf: Tristan Liesgang wurde als bester Keeper, Enrico Dürring als bester Feldspieler gewürdigt.