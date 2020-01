Udo Plate

Wriezen (MOZ) Für die Drittliga-Volleyballer des TKC Wriezen um Übungsleiter Tom Schwenk beginnt das neue Volleyballjahr mit einem Heimspiel. Am Sonnabend wird der aktuelle Tabellensiebte TSV Spandau ab 19.30 Uhr in der Sporthalle am Schützenplatz vorstellig. Die Gäste aus dem Berliner Stadtteil gehören zu den etablierten Volleyballvereinen der Hauptstadt. Die erste Herrenmannschaft des TSV Spandau stieg in der Spielzeit 2016/17 aus der Regionalliga in die 3. Liga Nord auf.

Im Hinspiel zogen die Wriezener in einem packenden Spiel über fünf Sätze mit 2:3 den Kürzeren und dürften dementsprechend noch eine kleine Rechnung mit dem TSV-Ensemble zu begleichen haben. Über den Jahreswechsel sollte der zuletzt angeschlagene und schmerzlich vermisste Zuspieler Peter Itzigehl seine Verletzung auskuriert haben und dementsprechend wieder zur Verfügung stehen. Zumindest die personellen Vorzeichen stehen für einen erfolgreichen Jahresauftakt der Mannen um TKC-Kapitän Dirk Böckermann so schlecht nicht.