Roland Hanke

Briesen/Erkner (MOZ) Zahlreiche Mannschaften aus der Region sind auch an diesem Wochenende bei Fußball-Hallenturnieren der Männer unterwegs. Teams aus Briesen, Erkner und Hangelsberg sind dabei Gastgeber. Andere Mannschaften gehen auf Reisen. Ähnliches gilt vom Nachwuchs bis zu den Altherren.

Bei den drei Männer-Turnieren in der Region machen die Fußballer von Süd-Landesligist FV Blau-Weiß Briesen bereits am Freitag, ab 19 Uhr, den Anfang mit dem Schmidt&Partner-Cup in der Odervorlandhalle. Im Vorjahr hatte dort Turnier-Neuling FC Condordia Buckow/Waldsieversdorf (jetzt Landesliga Nord) den Pokal gewonnen. Der Cup-Verteidiger ist auch diesmal wieder dabei und trifft neben dem Gastgeber auf fünf weitere Mannschaften: 1. FC Frankfurt (Brandenburgliga), Blau-Weiß Markendorf, Müllroser SV, Union Bestensee (alle Landesklasse Ost) und eine Bundeswehr-Auswahl.

Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden. "Wir hoffen wie vor Wochenfrist beim HLR-Cup unserer Zweiten, dass wieder viele Zuschauer für Stimmung sorgen. Große Spannung dürfte auch in dem jetzt anstehenden Turnier angesagt sein", sagt Blau-Weiß-Geschäftsführer Patrick Sauer, der wieder Turnierleiter und Hallensprecher ist.

Die SG Hangelsberg (Kreisliga Mitte) ist mit zwei Mannschaften am Sonnabend, ab 16 Uhr, Gastgeber in der Müggelspreehalle. Mit dabei sind: Storkower SC, VfB Steinhöfel (beide Ostbrandenburgliga), SVM Gosen, Borussia Fürstenwalde (beide Kreisliga Mitte), Wacker Herzfelde (Kreisliga Nord) und SpG Rauen/Reichenwalde (Kreisklasse Mitte). Im Vorjahr, in dem nur sechs Teams angetreten waren, gewann die Erste der SGH vor der Zweiten.

Beim FV Erkner, der am 24. Oktober eine große Gala zu seinem 100. Geburtstag in der Stadthalle feiert, geht der bereits im Dezember begonnene Budenzauber am Sonnabend, ab 17.30 Uhr, mit einer Männer-Premiere weiter. Da erwartet die Zweite (Ostbrandenburgliga) die eigenen Altherren der AK 35 sowie SG Schulzendorf, MSV Rüdersdorf, TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf (beide Kreisliga Mitte), SV Waßmannsdorf (Kreisoberliga Dahme/Fläming), Harter Kern 97, Lokomotive Frankfurt (Ostbrandenburgliga). "Wir freuen uns schon auf unser erstes eigenes Turnier und wollen dabei gut abschneiden", sagt FVE-II-Trainer Pierre Walda.

Beim EWG-Cup des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (Landesliga Süd) am Sonnabend, ab 15 Uhr, in der Inselhalle sind mit dem SV Woltersdorf (Landesklasse Ost) und Eiche Groß Rietz (Kreisliga Mitte) zwei Teams aus unserer Region dabei. Dazu gesellen sich neben dem Gastgeber sowie Pokalverteidiger SG Wiesenau (Ostbrandenburgliga), Wacker Cottbus-Ströbitz (Landesliga Süd), SG Dynamo Schwerin (MV-Landesliga West), 1. FC Frankfurt II (Ostbrandenburgliga) und FZT Dynamo Dresden III.