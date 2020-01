Katharina Schmidt

Stützkow Wie ein fernes Kirchglockenspiel klingt es, wenn der Wind gegen die vier olivgrünen Eisentore fegt. Die Verschlüsse des neuen Wehrs zum Schutz vor Hochwasser bei Stützkow sind seit Dezember einsatzbereit.

Das Einlassbauwerk dient dazu, die Polderwiesen mit dem Oderwasser kontrolliert zu fluten, um die Deiche zu schonen. Polder sind Gebiete in Nähe von Gewässern, die bei Hochwassergefahr vorübergehend geflutet werden können, um die Flutwelle zu verringern. Mit dem neuen Wehr kann der Wasserstrom in die Polderwiese bei Schwedt kontrolliert werden. Umringt ist das Wehr auf der Oderseite von Pfeilern mit einem gelb-weiß-grünen Farbverlauf. Dabei handelt es sich um Eisabweiser, welche die Tore des Wehrs im Winter vor Eisschollen schützen sollen.

Komplett abgeschlossen sind die Bauarbeiten in Stützkow allerdings noch nicht. Der Referent des Umweltlandesamts Thomas Frey informiert darüber, dass ab April noch einige Restarbeiten anstehen. Darunter der Rückbau der provisorischen Spundwände, die Errichtung eines Anschlusswegs an die B 166 sowie das Aufarbeiten des vorhandenen Schutzes des Einlaufbereiches mit Wasserbausteinen. Jedoch muss die Baufirma noch bis zum Frühling warten, da die Verschlüsse derzeit planmäßig geöffnet sind.

Michael Voigt vom Nationalpark Unteres Odertal erklärt, dass die Wehre von November bis April offen sind, damit die Polderwiesen geflutet und mit Nährstoffen versorgt werden. In den wärmeren Jahreszeiten, wenn das Niederschlags- und Schmelzwasser des Winters abgeflossen ist, bleibt das Wehr geschlossen und wird nur noch bei akutem Hochwasser geöffnet.

Aus Sanierung wurde Neubau

Ursprünglich handelte es sich bei dem Bauvorhaben um die Sanierung eines alten DDR-Baus. Jedoch stellten Materialprüfer vor drei Jahren eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, bekannt als Betonkrebs, fest. Somit wurde das Projekt zum Neubau umgeplant und 2018 begonnen. Die Reste des alten Wehres wurden abgerissen und der Fachbaum, auf dem die Wehrtore stehen, neu errichtet.

Allein in diesen Fachbaum sind schon 400 Kubikmeter Beton geflossen. Insgesamt wurden in das Wehr 1666 Kubikmeter Stahlbeton verbaut und 640 Tonnen Stahlspundwände gerammt. Der Budgetrahmen lag bei sechs Millionen Euro – laut Frey sei "bereits jetzt abzusehen, dass das LfU im Rahmen des Budgets bleiben wird". Die Schlussrechnung werde jedoch erst nach dem geplanten Ende der Bauarbeiten im Juni vorliegen. Zudem konnte die Brücke, die über das Wehr führt, fertiggestellt werden.Das war Mitte letzten Jahres noch unsicher. Allerdings ist sie noch nicht freigegeben: "Von den noch nicht vollständig fertiggestellten Teilen gehen aktuell noch zu große Gefahren für den allgemeinen Verkehr aus, auch für Radfahrer", sagt Frey. Das Wasser der Oder fließt durch die vier Wehr-Tore in ein eigens dafür angelegtes Tosbecken. Nationalpark-Mitarbeiter Voigt erklärt: "Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Sicherung. Im Fall einer Flutwelle wird diese durch das Auffangbecken abgebremst."

Derzeit ist das Becken zwar ganz gut gefüllt mit Wasser aus der Oder, jedoch hat der Fluss bisher durch geringen Niederschlag einen niedrigen Pegel.

Längere Öffnungszeiten

Mittlerweile hat sich ein Staubeirat formiert, um die verschiedenen Interessen zur Wasserregulierung auszubalancieren. Das Gremium besteht unter anderem aus Betreibern des Nationalparks, Landwirten und Hochwasserexperten. Ein Thema des Rats ist beispielsweise, ob die Polder zu einem späteren Zeitpunkt entleert werden könnten. Gerade die Wasservögel würden beim Brüten von einer verzögerten Schließung profitieren, erklärt Voigt.