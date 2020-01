Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Bereits in anderthalb Jahren will Tesla in Grünheide Autos bauen. Der ambitionierte Zeitplan wirft Fragen auf, denen am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags nachgegangen wurde.

Da ist zum Beispiel der Wald. Rund 300 Hektar sollen gerodet werden, in einem ersten Schritt 154 Hektar, und zwar am besten schon bis Ende Februar. "Technisch ist das kein Problem. Da setzen Spezialfirmen sieben Harvester ein und schaffen so zehn Hektar pro Tag", sagte Carsten Leßner, Leiter der obersten Forstbehörde des Landes. Wenn sich die Rodungen bis in den März ziehen sollten, wäre das auch konform mit dem Waldrecht.

Aber wie sieht es rechtlich aus? Schließlich gibt es noch gar keine Genehmigung für das Werk. Das Tesla-Projekt kann immer noch platzen, und dann ist der Wald weg. Laut Umweltminister Axel Vogel (Grüne) habe Tesla eine ausreichend hohe Bankbürgschaft hinterlegt, damit im Falle eines Falles dennoch aufgeforstet werden kann. "Aber nicht an diesem Ort, denn es ist ein ausgewiesenes Industriegebiet, auf dem der Wald jetzt steht. Und dann müsste der nächste Investor ja wieder roden", sagte Vogel.

Artenschutzrechtlich sehe man keine Hürden für eine Rodung, ergänzte mit Axel Steffen ein weiterer Vertreter des Ministeriums im Ausschuss. Es gebe in dem Wald kaum Winterquartiere von Fledermäusen. Wo Tesla einmal die vorgeschriebenen 300 Hektar Ersatzwald pflanzen werde, ist offen. "Das steht erst im Genehmigungsbescheid", hieß es auf eine weitere Abgeordnetenfrage. Das Angebot Teslas, freiwillig noch mehr Wald zu pflanzen, sei nicht Teil des Genehmigungsverfahrens.

Wer liefert das nötige Wasser?

Viele Fragen drehten sich um das Thema Wasser. "Wir sind immer noch am Anfang des Verfahrens", schickte Axel Steffen voraus. Viele Fachbehörden und Verbände seien damit beschäftigt, von denen man jetzt Feedback bekomme. In der kommenden Woche etwa gebe es Gespräche darüber, ob die Kapazitäten des Klärwerks Münchehofe für das Tesla-Werk ausreichen oder ob Alternativen gesucht werden müssen.

Ähnlich sehe es bei der Wasserversorgung aus. In der ersten Ausbaustufe des Werks komme das Wasser vom Verband Strausberg-Erkner, sagte Steffen. Bei größerem Bedarf sei nach weiteren Optionen zu suchen. "Eine mögliche Grundwasserabsenkung ist in der ersten Bauphase nicht relevant", ergänzte er. Für die Zukunft gelte: "Selbstverständlich darf es zu keiner Absenkung des Wasserspiegels von Seen kommen."

Die Vertreter des Ministeriums ließen keine Zweifel daran, "dass ein Werk von dieser Größe die Region enorm verändern wird". Es sei klar, dass es auch weiter viele Fragen geben werde. "Tesla will vor Ort eine Info-Box einrichten, damit stets ein Ansprechpartner erreichbar ist. Ein Büro ist wohl bereits gefunden", sagte Minister Vogel.

Er erinnerte daran, dass im Wald derzeit mit Metalldetektoren die Suche nach alliierter Weltkriegsmunition laufe. Darüber hinaus habe das Genehmigungsverfahren zum Emissionsschutz begonnen. Die umfangreichen Unterlagen könnten vier Wochen lang in Frankfurt (Oder), Grünheide, Erkner und Spreenhagen von interessierten Bürgern eingesehen werden. Am 18. März ab 10 Uhr finde in der Stadthalle von Erkner ein sogenannter Erörterungstermin zu möglichen Einwendungen gegen das Projekt statt. "Das kann auch mehrere Tage dauern", blickte Vogel voraus.

"Wir können nicht sagen, wie das Verfahren zu den Fragen des Emissionsschutzes ausgeht", betonte der Minister. Aufgabe seines Hauses sei es, für ein rechtlich sauberes Verfahren zu sorgen. "Wir machen keine politischen Weisungen. Denn dann wäre das Ergebnis juristisch angreifbar." Manche Abgeordnete zeigten sich irritiert darüber, dass Tesla schon jetzt so viele Vorarbeiten leiste, obwohl noch nichts unterschrieben sei. "Das Rechtsrisiko dafür liegt beim Antragsteller, also dem Unternehmen", sagte Vogel.