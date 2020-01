MOZ

Frankfurt (MOZ) Der Aufbau der European New School of Digital Studies (ENS), die Campusentwicklung in der Innenstadt und die Attraktivität der Viadrina für Studierende waren Themen des Antrittsbesuches von Brandenburgs neuer Wissenschaftsministerin Manja Schüle am Mittwoch an der Europa-Universität.

Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal, Kanzler Niels Helle-Meyer und andere Repräsentanten stellten der Ministerin aktuelle Vorhaben vor. Manja Schüle lobte beim Besuch: "Die Viadrina gibt wichtige Impulse bei gesellschaftswissenschaftlichen Themen. Das ist angesichts der europa- und weltpolitischen Entwicklungen mehr denn je von Bedeutung." Dafür stehe auch die Gründung der ENS mit ihrem geplanten Schwerpunkt, der Analyse sozialer, politischer und ethischer Konsequenzen der Digitalisierung. "Damit setzt die ENS auf ein hochaktuelles Thema und verstärkt die deutsch-polnische Wissenschaftskooperation", so Schüle. Die Ministerin trug sich ins Gästebuch der Viadrina ein. Im Anschluss besichtigte sie den Campus.