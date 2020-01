Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Der Wunsch von Marita Schwarz für das neue Jahr klingt bescheiden, lässt sich aber kaum umsetzen. "Es wäre so schön, wenn wir mehr Platz hätten, um unsere Waren auch zu präsentieren." Gemeint sind die Räume der Kleiderkammer an der Radinkendorfer Straße. Gute Kleidung für wenig Geld – so lautet das Modell der Kleiderkammern. Da macht auch die Beeskower in Trägerschaft der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) keine Ausnahme. Es ist voll in den Räumlichkeiten. Vor allem ältere Menschen schieben sich durch die Gänge, die dicht mit Waren bestückt sind.

"Das Jahr ist gut angelaufen", resümiert Geschäftsstellenleiterin Marita Schwarz. "Wir haben viel Ware rein bekommen, überwiegend Kleidung, die von Privatpersonen abgegeben wurde. Aber auch die Nachfrage ist sehr groß." Dass das kein Dauerzustand bleibt, weiß die Chefin aus Erfahrung. "Zum Jahresende räumen viele Leute ihren Kleiderschrank auf und sortieren aus."

Von Mantel bis Kittelschürze

Derzeit kommen sie kaum mit dem Auspacken und Sortieren der Kleidungsstücke hinterher – allerdings auch, weil kein Platz für neue Ständer ist, um die Sachen aufzuhängen. "In den Räumen ist neben der Kleiderkammer auch die Tafel, die Möbelkammer und die Bücherbörse untergebracht", schildert Marita Schwarz das Problem. Um in der nächsten Sekunde zu erklären: "Nein, wir sind wirklich froh, dass wir diese Räumlichkeiten überhaupt haben. Etwas anderes können wir uns ohnehin nicht leisten." Ein Lächeln beerdigt das Problem, sie ist wieder ganz sachlich: "Wir schicken keinen weg, der uns Kleidung bringt. Viele Menschen sind auf unser Angebot angewiesen." Gebraucht wird daher Kleidung aller Art für Kinder und Jugendliche jeglicher Alltagsklassen sowie erwachsene Frauen und Männer, vom Mantel bis zur Kittelschürze. Nur um eines bittet Marita Schwarz: "Die Kleidungsstücke, die gebracht werden, sollten noch gut erhalten sein." Darüber hinaus würden auch Taschen, Rucksäcke und selbst Schmuck nachgefragt, genauso wie Mützen, Schals, Handschuhe, Stiefel und Schuhe aller Größen.

Kochbücher sind gefragt

"Auch Haushaltswaren und Bücher erfreuen sich großer Beliebtheit", so Schwarz. Besonders beliebt seien Koch-, Back- und Kinderbücher und Geschirr, Besteck, Gläser, Teller, Tassen und Untertassen. Auch hier bittet die Geschäftsstellenleiterin um Verständnis, wenn sie sagt: "Bitte jedoch keine einzelnen Gläser oder Teller. Die Familien, die diese Sachen suchen, möchten auch gern einheitliche Sets, also möglichst sechs Stück von allem."

Nun kann Marita Schwarz nicht mehr stillsitzen. Kleidung muss ausgepackt und sortiert werden. Unterstützt wird sie von Mona Khalil, die im Bundesfreiwilligendienst bei der Kleiderkammer arbeitet. "Das ist hier schon wie meine Familie. Es macht mehr Spaß, sich nützlich zu machen". Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Und mein Deutsch wird auch immer besser." Dann wird weiter sortiert, Stück für Stück. Die Kunden warten.

Eine weitere Kleiderkammer gibt es vom Deutschen Roten Kreuz an der Rouanetstraße 10.