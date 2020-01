Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Gesucht! Das biblische Paar, das sich dieses Jahr in Erkner und Woltersdorf auf Wanderschaft begab, ist leider nie an seinem Ziel angekommen. Das berichtet Gemeindepädagogin Frauke Fiedler. Am ersten Adventssonntag waren Maria und Josef als Püppchen in einer roten Geschenkkiste losgeschickt worden und sollten von Haus zu Haus gelangen. Dabei lag ein Reisetagebuch. Wer die Figuren zu Gast hat, möge sich über die biblische Geschichte austauschen, so Idee hinter der Aktion. Erkneraner und Woltersdorfer Kinder durften die Weitergabe unter sich regeln. Im Familiengottesdienst am 24. Dezember in der Genezareth-Kirche hätten die beiden Figuren allerdings zurückkommen sollen. Sie blieben aber aus.

"Es hatten sich am Heiligen Abend beim Gottesdienst Leute gemeldet, bei denen Maria und Josef zu Hause waren, doch dann verlor sich die Spur", erzählte Gemeindepädagogin Frauke Fiedler am Rande des Neujahrsempfangs der Evangelischen Kirchgemeinde. Wer jetzt Maria und Josef findet, möge sie beispielsweise im Pfarrhaus oder im Kindergarten am Kirchturm abgeben, bittet die Gemeindepädagogin.