Janet Neiser

Kobbeln (MOZ) Die Mitglieder des Vereins Kobbelner Steine legen auch in diesem Jahr ihre Beine nicht hoch. Nachdem in den vergangenen zwölf Monaten am Kobbelner Stein ein Naturlehrpfad errichtet wurde, für den es auch Fördermittel der Sparkasse Oder-Spree gegeben hat, und nachdem die Toiletten gemacht wurden, gibt es nun neue Aufgaben. Zum einen sollen die Sitzraufen gestrichen werden, sagt Manfred Holzhey, der Vereinsvorsitzende, in dieser Woche. "Wir wollen das ganze Gelände noch etwas verschönern." Tafeln sollen aufgestellt, Flyer angefertigt und ausgelegt werden. Und eine Zusammenarbeit mit Schulen ist für Manfred Holzhey auch nicht ausgeschlossen. Dann hat er noch ein besonderes Vorhaben. Er möchte gern eine Ladestation für E-Bikes am Stein errichten. Aufkommen wird dafür wohl der Verein. Ob es möglicherweise doch noch Fördermöglichkeiten gibt, will der Vereinsvorsitzende prüfen. In der Zeit, in der die Fahrräder an der Steckdose neue Energie tanken, könnten die Radler das Areal zu Fuß erkunden, sagt Manfred Holzhey.