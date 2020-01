Melanie Bramburger

Beeskow (MOZ) Die Anwohner des Ortes Doberburg konnten es nicht erwarten und starteten bereits am Sonnabend in die Fastnachtssaison. Pünktlich nach dem Mittagessen traf man sich mit den Lieberoser Musikanten zum Zampern durch den Ort. Trotz Regenwetter zogen die Kostümierten gut gelaunt von Haus zu Haus. Mit ein paar Tänzchen überall und leckeren Pfannkuchen, Quarkspitzen, Schmalzstullchen und vielem mehr verging die Zeit rasend schnell. Erst in der Dunkelheit wurde ins Dorfgemeinschaftshaus einmarschiert, wo schon viele Doberburger auf das traditionelle Eierkuchenessen warteten. Obwohl die Räumlichkeiten keine große Tanzveranstaltung zulassen, feierten die Anwohner dennoch bis tief in die Nacht. Auch die Fastnachtsgesellschaft Giesendorf/Wulfersdorf steht schon in den Startlöchern. Auftakt ist am Freitag um 19 Uhr bei einer 80er/90er-Party mit Auftritten von Schlager-Doubles in der Festhalle am Schlosspark Giesendorf. Der Eintritt ist frei. Am Sonnabend wird ab 20 Uhr in das Festzelt zur Schadower Fastnacht mit der Band "4&eins" geladen. Programmstart ist um 21.30 Uhr.