Marco Marschall

Finowfurt "Dann gibt’s aber ’ne Ansage. Nix da!", sagt Wilhelm Westerkamp. Schorfheides neuer Bürgermeister, einen Tag zuvor noch Filialleiter bei Fielmann in Eberswalde, sitzt oben in seinem Büro am Erzbergerplatz 1 und wurde gerade auf die B 167 neu angesprochen. "Mir konnte noch niemand erklären, wofür wir diese Straße brauchen", sagt er im Verlauf des Gesprächs. Die Entlastung, die die Bewohner in der Marienwerderstraße hätten, würde als Belastung auf die Clara-Zetkin-Siedlung zurollen, also nur umverlagert. Wenn Westerkamp etwas von seinem Vorgänger Uwe Schoknecht unterscheidet, ist es vielleicht, dass er noch vehementer gegen die Umfahrung ist. Schon vor zehn Jahren, wie er sagt. Damit sei er selbst innerhalb des Bündnisses Schorfheide angeeckt. Ob das Vorhaben juristisch gestoppt werden kann? Er weiß es nicht. Allerdings könne Zeit eine Rolle spielen. Und was ist mit dem vom Bundesverkehrsministerium avisierten Fertigstellungstermin 2027? "Vergessen Sie es. Da glaube ich im Leben nicht dran", sagt Westerkamp.

Die ersten Stunden

Um 8.30 Uhr hat der 57-Jährige am Mittwoch seinen Dienst als neuer Bürgermeister von Schorfheide angetreten, ganz formal per Begrüßung durch den Vorsitzenden der Schorfheider Gemeindevertretung Matthias Gabriel, ebenfalls vom Bündnis Schorfheide.

Um 11 Uhr wurden die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zusammengerufen. Ab Februar ebenfalls dabei: Dagmar Wurmsee als neue Chefsekretären. Vorstellen muss sich der neue Chef selbst im Hause eigentlich kaum jemandem. 16 Jahre Kommunalpolitik in der Gemeinde haben dafür gesorgt, dass man ihn kennt. Zu Westerkamps ersten Amtshandlungen werden Treffen mit den Umlandgemeinden gehören, um ein vernünftiges Verhältnis zu pflegen, wie er sagt. Die Ortsbeiräte der Schorfheidedörfer werde er immer dann besuchen, wenn es gewünscht ist und wenn es ein Thema erfordert.

"Ich lass mich nicht treiben", sagt Westerkamp. Zurücklehnen aber will er sich auch nicht. Zwar habe ihm sein Vorgänger eine prosperierende Gemeinde hinterlassen. "Aber das heißt nicht, dass wir fertig sind", stellt er klar. "Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und denen werde ich mich stellen."

Und diese Herausforderungen betreffen in erster Linie das Wachstum der Gemeinde. Drei neue Baugebiete stehen in Aussicht. Allen voran in Groß Schönebeck. Dort sollen in Zukunft 120 Baugrundstücke entstehen. Um die 30 können in Lichterfelde hinzukommen, weitere 30 in Finowfurt. Außerdem wird auch die Entwicklung des Gebietes in Werbellin nochmal angegangen. Westerkamp möchte, dass die Flächen möglichst viel Zuzug generieren. Sein Vorgänger habe mal gesagt, dass so ein Baugrundstück mindestens 600 Quadratmeter haben müsse. "Dieser Ansicht bin ich nicht", sagt der Neue, der sich darüber im Klaren ist, welche Anforderungen das Wachstum an die Infrastruktur stellt. Breitband, ärztliche Versorgung, Kitaplätze.

Auf was sich Westerkamp am meisten freut? "Auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die Zusammenarbeit im Haus und mit der Gemeindevertretung", sagt er. Was Schorfheide 2020 erwartet? "Auf jeden Fall nichts Schlimmes."