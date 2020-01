Roland Becker

Velten (MOZ) Die Zeit der Vakanz ist bald vorbei: Veltens Pressestelle wird im Laufe des Februars wieder besetzt. Aus den Bewerbungsgesprächen ist Stephanie Steinicke-Kreutzer erfolgreich hervorgegangen. Das wurde von der Stadtverwaltung bestätigt. Die 39-Jährige lebt zwar jetzt in Oberkrämer, ist aber eigentlich eingefleischte Veltenerin. In der Ofenstadt ist sie aufgewachsen und hat hier auch ihre Schuljahre verbracht. Für diese Zeitung ist Steinicke-Kreutzer eine gute Bekannte. Sowohl beim Generalanzeiger als auch bei der Schwesterzeitung Ruppiner Anzeiger hat sie ein Volontariat absolviert und später als Redakteurin gearbeitet. 2014 wechselte sie zum städtischen Eigenbetrieb Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO). Vor einem halben Jahr begann sie, in der Pressstelle der Stadt Oranienburg zu arbeiten und verantwortete dort die Redaktion für das Stadtmagazin.

Stephanie Steinicke-Kreutzer wird neben Veltens Pressearbeit auch das Stadtmarketing verantworten. Sie folgt auf Ivonne Pelz, die seit Jahresbeginn in der Pressestelle der Kreisverwaltung arbeitet.