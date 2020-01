Nancy Waldmann

Frankfurt (MOZ) Die Rede ist von Checkli-sten und Tagestrukturen. Tagespläne, sollten gut sichtbar für Heimbewohner an den Türen aufhängen. Gut sichtbar, das bedeute, dass auch eine Mindestschriftgröße vorgeschrieben sei, berichtet eine Mitarbeiterin des Seniorenhauses in Frankfurt-Neuberesinchen. Die polnischen Gäste nicken.

Gemeinsam sitzen alle am Tisch, acht Pflegekräfte aus dem Frankfurter Heim, acht aus der Tagespflege im hundert Kilometer entfernten Swiebodzin, dem die Frankfurter bereits einen Besuch abgestattet haben. Es geht darum, voneinander zu lernen. Die Voraussetzungen sind allerdings sehr unterschiedlich. "Wir sind die Schüler und das sind unsere Professoren, die uns hier sehr nett aufnehmen", sagt Paweł Mrozek, Vorsitzender des Vereins Pomost in Swiebodzin, der seit zwei Jahren auch eine Tagespflege für Senioren mit 25 Plätzen betreibt. Eine "Herzenssache", die aus einer lokalen Bürgerinitiative heraus entstanden sei, erklärt Mrozek. Viele Klienten kämen gar nicht mehr aus dem Haus, würde Pomost nicht dieses Angebot machen, samt Fahrdienst – und zwar kostenfrei. Nun wollen die Polen ihre Arbeit besser strukturieren, wollen sich die Erfahrung von Kollegen aus Deutschland zunutze machen, wo die Pflege standardisiert und genormt ist. Über das Marschallamt von Lubuskie gewannen sie die Frankfurter als Partner und schrieben rasch einen Antrag auf eine erste EU-Mittel geförderte Workshopreihe. In Frankfurt stützt man sich auf die Methodik nach Monika Krohwinkel. "Wir wollen diese Prinzipien nach Möglichkeit bei uns adaptieren", sagt Paweł Mrozek.

Altenpflege in Deutschland und Polen – das ist noch kaum miteinander vergleichbar. Ist das Frankfurter Haus der städtischen Pflege- und Betreuungsgesellschaft mit 116 stationären Pflegeplätzen und einer Tagespflege nur eines von mehreren Angeboten der Altenbetreuung mit gesetzlich festgelegten einkommensabhängigen Beiträgen, gibt es im etwa halb so großen Swiebodzin nur die Pomost-Tagespflege, eine stationäre Einrichtung existiert nicht. "In Lubuskie gibt es bisher ein gutes Dutzend Tagespflege-Zentren, meist auf kommunale Initiative, von Vereinen oder der Kirche aufgebaut", sagt Mrozek. Dass alte Menschen in Polen bis ins hohe Alter von der Familie betreut werden, sei immer seltener möglich, so Mrozeks Kollegin Monika Gawron: Die Enkelkinder besuchten die Krippe, die Kinder gehen arbeiten. Die Eltern in ein Heim zu geben, sei kein Tabu mehr, sagt Mrozek. So entstehen vor allem kommerzielle Einrichtungen, um den Bedarf zu decken. Denn der Staat, speziell der Nationale Gesundheitsfonds (NFZ), betreibt keine Altenpflegeeinrichtungen. Eine Pflegeversicherung gibt es nicht. Pomost ist angewiesen auf Projektüberschüsse, um die eigene Arbeit zu finanzieren.

Freiwillige einbinden

Und was lernen die Frankfurter? "Mein Eindruck ist, dass es in Swiebodzin sehr empathisch und familiär zugeht", sagt Stephan Wegener, Geschäftsführer der Frankfurter Pflege- und Betreuungsgesellschaft. "Was mir auffiel, da waren sehr viele Schüler, die sich freiwillig engagieren und mit den Bewohnern Zeitung lesen oder Spiele machen. Das könnten wir auch bei uns intensivieren", so Wegener.