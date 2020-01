Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Seit Inkrafttreten der neuen Parkplatzordnung in der Kreisstadt Seelow zu Jahresbeginn ist die Nachfrage nach Mietparkplätzen höchst unterschiedlich. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Schröder am Dienstag im Hauptausschuss. Noch im November (Stichtag) waren von den 89 Mietparkplätzen der Parkzone an der Erich-Weinert-Straße alle 89 Stellplätze vergeben worden. Auf dem neu gestalteten Parkplatz am Jungfernsteig sind bislang 34 der 38 Parkplätze vergeben.

Entsprechend des neuen Planes gibt es auch in der Feldstraße, vor dem Gedo-Gelände, 21 Mietparkplätze. "Von denen ist bisher noch gar keiner vergeben worden. Das heißt, dass die Leute offenbar die paar Meter ins Stadtzentrum scheuen", so der Bürgermeister. Ebenso sind noch alle sechs Mietparkplätze an der Robert-Koch-Straße zu vergeben. Im Bereich des Parkplatzes Slubicer Straße, wo 40 Mietparkplätze zu vergeben sind, müssen noch die Vorbereitungen erfolgen. "Dort fehlen noch die Hinweisschilder", erklärte Schröder. Er kündigte an, dass die Stadt zu diesem Thema eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit machen werde, um die Auslastung zu erhöhen. Dies soll dazu führen, dass die übrigen Parkplätze für Kurzzeitparker zur Verfügung stehen, die die Geschäfte der Innenstadt besuchen wollen. Gerade aus den Reihen der Händler war beklagt worden, dass die Kunden zu wenige Parkmöglichkeiten hatten.

Parkplatz-Ausweise vergibt im Seelower Rathaus Juliane Meyer, erreichbar unter Telefon 03346 802133 oder per E-Mail: juliane.meyer@seelow.de