Matthias Wagner

Eberswalde Seit Januar 1995 findet sich die Autowerkstatt von Kfz-Meister Klaus Gebhardt in der Alfred-Dengler-Straße. Er übernahm das Unternehmen von Ilona Wenzel, deren verstorbener Mann Gerd einst den Grundstein dafür legte. Die Leidenschaft für Mobiles begleitet Klaus Gebhardt schon seit seiner Jugend. 1995 legte er die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk ab.

Nun wurde gefeiert. Besonderen Wert legt der Fachmann auf Schulungen, um der sich permanent entwickelnden Technik in vollem Umfang gerecht zu werden. "Wann immer es möglich ist, besucht das Team Weiterbildungen", erklärt er. Die Werkstatt müsse sich anpassen. Zurzeit hat Gebhardt vier Mitarbeiter, zwei in Teilzeit. Lebenspartnerin Ilona Wenzel kümmert sich um das Büro. Neu sind ein Bremsprüfstand mit sogenannter ASA-Schnittstelle (Automobil-Service-Ausrüstung), ein Getriebespülgerät und eines zur TZR-Abgasuntersuchung. "Wir machen alles von A bis Z", sagt der Meister. Wenn er nicht an Fahrzeugen schraubt, angelt er für sein Leben gern. Ganz oben aber stehen für ihn zufriedene Kunden und Gesundheit.