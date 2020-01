FOS

Rüdnitz Die rasant angestiegenen Baukosten wirken sich offensichtlich als Baubremse aus. Um einen Investor für ein altersgerechtes Wohnprojekt zu finden, hat sich die Gemeinde Rüdnitz entschlossen, ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Bis zum 2. März können sich Vorhabenträger für ein 0,7 Hektar großes Baugebiet am Birkenweg bei der Biesenthal-Barnnimer Amtsverwaltung melden. Der Vorschlag von Christina Straube (Freie Wähler Rüdnitz) zu einer unverbindlichen Investorensuche war von der Gemeindevertretung einhellig aufgegriffen worden.

Für die Fläche besteht seit März 2019 ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Er sieht eine altersgerechte Wohnbebauung, allerdings nicht die Errichtung eines Seniorenheimes vor. Die Fläche am Birkenweg war von der Erarbeitung des Bebauungsplans für das neue Wohngebiet "Sechsrutennstücke" abgekoppelt worden, um eine schnellere Realisierung des altersgerechten Vorhabens abzusichern. Der ursprüngliche Interessent hat seine Bauabsichten zwischenzeitlich jedoch aufgegeben. Wie der Rüdnitzer Bürgermeister Andreas Hoffmann ausführte, sei dies auf die "enorm gestiegenen Herstellungskosten für Wohnraum" zurückzuführen. Lagen diese noch vor wenigen Jahren bei etwa 2000 Euro pro Quadratmeter Wohnraum, so seien diese inzwischen auf 2500 bis 3000 Euro gestiegen. Auch wirke sich der Bauboom am Rande Berlins aus, der regionale Bauleistung abziehe.