Bettina Winkler, Michael Heider

Beeskow (MOZ) Vielerorts werden bereits aussortierte Weihnachtsbäume eingesammelt. Neben Kompostieranlagen finden die Tannen auch in Traditionsfeuern ein loderndes Ende.

Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage – wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Viele Tannenbäume werden bereits kurz nach dem Jahreswechsel aus den Wohnzimmern entfernt, andere lassen ihren geschmückten Baum bis Heilige Drei Könige (6. Januar) oder gar bis Maria Lichtmess (2. Februar) stehen.

Es gibt einige Möglichkeiten, den Festtagsbaum zu entsorgen. Nadelgehölze können zum Beispiel gut kompostiert werden. Wer einen eigenen Garten hat, kann den Baum in kleine Holzschnitzel schreddern und auf dem Kompost verrotten lassen.

Vorgang dauert Monate

"Bis daraus Humus wird, vergehen Monate", sagt René Schardin, Fuhrhofleiter im Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU), das seit 2017 im Landkreis Oder-Spree kostenlos ausgediente Tannenbäume einsammelt und zu professionellen Kompostieranlagen bringt. Für den Bereich Fürstenwalde gibt es dafür ab 13. Januar sechs Extratouren mit dem Müllpressplattenfahrzeug, das eigentlich für die Sperrmüllentsorgung genutzt wird. "Müllwerker müssen jeden Baum einzeln ins Fahrzeug hieven. Das ist eine pieksende Angelegenheit", erzählt Schardin. Die Tannen sollten nicht länger als zwei Meter sein. Größere Exemplare müssen zersägt werden.

Das gilt nicht zuletzt für die meist stattlichen Tannenbäume, welche die Marktplätze zahlreicher Städte zieren. Auch die im Herzen Beeskows platzierte Tanne hatte gestern schließlich ihren Dienst getan. Gleich am Morgen rückte ein Mitarbeiter des Vereins Bumerang mitsamt Kettensäge am Markt an und zerteilte den Baumstamm in kleine Stücke. Entgegen genommen wurden die Überreste der Tanne von der Beeskower Feuerwehr, die sie den Flammen ihres Traditionsfeuers diesen Sonnabend zuführen wird.

Bäume werden verbrannt

Solch traditionelle Weihnachtsbaumverbrennungen finden vielerorts statt und stellen eine weitere Möglichkeit dar, das eigene Festtagsexemplar loszuwerden. Meist gehört zu den von Umweltbewussten oft kritisierten Spektakeln auch eine Verpflegung der Anwesenden. Wer in Beeskow am Sonnabend einen Baum mitbringt, erhält etwa einen kostenlosen Glühwein. Darüber hinaus stellen die Feuerwehrleute Bratwürste und alkoholfreie Getränke bereit. Los geht es um 16 Uhr neben der Feuerwache im Luch. Einige Bäume liegen bereits an der Wache. Es können weitere Bäume über den Zaun geworfen werden.

Wer sich in Diensdorf-Radlow von seinem Weihnachtsbaum trennen möchte, dem bietet sich ebenfalls kommenden Sonnabend Gelegenheit dazu. Am Badestrand von Diensdorf sorgt die örtliche Feuerwehr ab 17 Uhr für eine fachgerechte Entsorgung der Bäume. Für jeden mitgebrachten Baum gibt es ein Glas Glühwein gratis. Zudem wartet die Feuerwehr noch mit Essen vom Grill sowie weiteren Getränken auf.

In Rietz-Neuendorf zeigen sich die Feuerwehren am 18.1. ebenfalls für verschiedene Weihnachtsbaumverbrennungen verantwortlich. In Alt Golm ist ab 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Gelegenheit gegeben, mitgebrachte Exemplare verbrennen zu lassen. Auch dort dürfen sich die Teilnehmenden auf Glühwein und Bratwürste freuen. Gleiches gilt für den Ortsteil Groß Rietz. Neben dem dortigen Gerätehaus wird die Ortswehr ab 18 Uhr in Empfang genommene Tannen ins Feuer werfen. Ein wenig früher lodern Flammen und Glut dagegen in Pfaffendorf. Veranstaltet vom örtlichen Heimatverein können Anwohner ab 15 Uhr am Lamitscher Dorfteich dem lodernden Abschied ihrer Festtagstannen beiwohnen.