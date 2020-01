Andrea Linne

Eberswalde Sven Stoltmann hat seinen Pfarrdienst in Biesenthal angetreten. Dort unterstützt er Christoph Brust. Für Danewitz, Lanke und Rüdnitz will er die Arbeit von Utz Berlin, der eine andere Aufgabe übernommen hat, fortführen. Außerdem ist Stoltmann für die Öffentlichkeitsarbeit im Barnim zuständig. Am Sonntag sind alle Glieder um 10.30 Uhr in die Stadtkirche von Biesenthal eingeladen, um Utz Berlin zu verabschieden und Sven Stoltmann zu begrüßen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Außerdem kümmern sich Mareike Lüdtke und Tom Griep nun um die Jugendlichen der Offenen Hütte in Bernau und der Wolke 6 in Eberswalde. Mareike Lüdtke tritt die Nachfolge des früheren Kreisjugendwarts Dieter Gadischke an, der in den Ruhestand ging. Tom Griep übernimmt die Kreisjugendreferentenstelle von Heinrich Oehme in Eberswalde. In Falkenberg hat Elvira Kübler die Arbeit als Pfarrerin übernommen, mit Dannenberg, Hohenfinow, Niederfinow und Liepe.