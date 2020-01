Manuela Bohm

Garlitz/Berlin (MOZ) Dieser Tage hat das brandenburgische Agrar- und Umweltministerium zur Teilnahme am 11. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" aufgerufen. In der ersten Runde auf Kreisebenen können sich alle Dörfer, aber auch dörflich geprägte, städtische Ortsteile beteiligen. In der zehnten Runde war ein havelländisches Dorf derart erfolgreich, dass es bei der anstehenden Grünen Woche in Berlin mit der Silbermedaille des Wettbewerbs auf Bundesebene und einem Sonderpreis ausgezeichnet wird - die Rede ist von Garlitz.

"Wir sind total aufgeregt, haben einen Bus bestellt und werden uns einen rundum tollen Tag in Berlin machen", ist Gudrun Lewwe, Garlitzer Ortsvorsteherin, voller Vorfreude. Dabei ist bereits im Sommer bekannt geworden, dass der Ort die Jury des Bundeswettbewerbs überzeugen konnte.

Alle 2019 prämierten Dörfer erhalten am 24. Januar in Berlin ihre Medaillen und Sonderpreise. Acht Orte erhalten dann ihre Goldmedaillen, 15 die silbernen und sieben Dörfer die Bronzemedaille. "Besonders wertvoll ist für uns der Sonderpreis Kultur im Dorf, der uns zugesprochen wurde", so Lewwe. Denn Kultur ist tatsächlich Programm im Dorf der Gemeinde Märkisch-Luch (Amt Nennhausen). Originelle Angebote gibt es alle Jahre. Der 2020er Auftakt erfolgte am Montag.

Zum 250. Geburtstag des Pfarrers Christian Curtius am 6. Januar wurde dieser mit einer Veranstaltung geehrt und an sein Engagement zum Aufbau der Garlitzer Kirche nach dem Dorfbrand von 1822 gedacht. Neben den anstehenden Veranstaltungen des Garlitzer Caneval Clubs (GCC) stellt Raimund Groß sein neues Programm in einer szenischen Lesung am Sonntag, 2. Februar, vor. Sehr aktiv sei man in den Arbeitsgruppen "Garlitz weckt Energie", "Garlitz läuft rund", so die Ortsvorsteherin, die ein Kickerturnier ein Projekt zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven ankündigt.

"Der Wettbewerb unterstützt und aktiviert bürgerschaftliches Engagement in den Dörfern. Er festigt Dorfgemeinschaften, indem er Menschen motiviert, ihre Heimat mitzugestalten. Sie bestimmen letztlich die Zukunftsperspektiven des eigenen Dorfs. Es sind das Miteinander, die gemeinschaftlichen Selbstverständlichkeiten, die den Charme eines Dorfes ausmachen. Das ist es auch, was Heimat, was Zukunftsperspektive ausmacht. Ich wünsche mir, dass wieder viele Dorfgemeinschaften mitmachen: Nehmen Sie am Wettbewerb teil und zeigen Sie, dass Brandenburgs Dörfer ein guter Ort zum Leben sind", ruft Agrar- und Umweltminister Axel Vogel (Grüne) zur neuen Wettbewerbsrunde auf und bringt auf den Punkt, was Garlitz zum Erfolg verhalf. Gesucht werden Dörfer, die nach Wegen suchen, um für ihre Bewohner attraktiv zu bleiben und ihr dörfliches Umfeld erhalten.

Der Wettbewerb findet auf zwei Ebenen statt und beginnt in der ersten Jahreshälfte 2020 in den Landkreisen und kreisfreien Städten und setzt sich auf Ebene des Landes im Jahr 2021 für die qualifizierten Kreissieger fort. Die Landessieger vertreten Brandenburg im 27. Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Jahr 2022.