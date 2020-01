Kai-Uwe Krakau

Schönfeld (MOZ) In den siebziger Jahren war es üblich, dass die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) für die Verregnung von Gülle und Abwasser große Flächen abholzten, meliorierten und Windschutzpflanzungen anlegten. Darüber hinaus wurden auch Wohn- und landwirtschaftliche Produktionsgebäude errichtet – und zwar ohne bestehende Grundstücksgrenzen zu berücksichtigen.

Nach der Wende sollte dies nun vielerorts in den neuen Bundesländern geändert werden. Die rechtlichen Grundlagen dafür waren das Landwirtschaftsanpassungs- und das Flurbereinigungsgesetz. In Schönfeld gab es einen erheblichen Neuordnungsbedarf, da das Liegenschaftskataster deutlich von den Nutzungsverhältnissen abwich. Viele Bauten waren auf fremdem Grund errichtet worden, Boden- und Gebäudeeigentum mussten und sollten wieder zusammengeführt werden.

"Wir haben, denke ich, gute Lösungen gefunden", sagte Matthias Benthin vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) Prenzlau bei einer kleinen Feierstunde anlässlich des Verfahrensabschlusses. Es gebe nun gesicherte Verhältnisse für die weitere Entwicklung des Dorfes. "Die Landwirte haben ebenfalls profitiert, da Flächen zusammengelegt und Betriebe entflechtet wurden", so Benthin.

Nach seinen Angaben umfasste das Bodenordnungsgebiet eine Fläche von 1858 Hektar, davon waren 1500 Hektar Ackerland und 260 Hektar Waldflächen. Die Eigentumsstruktur war geprägt von den ehemaligen Bauernhöfen mittlerer Größe, aber auch von den Ansiedlungen während der Bodenreform in der Nachkriegszeit. Im Verfahrensgebiet wirtschafteten fünf Haupterwerbsbetriebe. Dem entsprechend war in Schönfeld die Zahl der Verfahrensbeteiligten mit 225 ziemlich hoch. "Für 30 Eigenheime und Wirtschaftsgebäude wurden die Eigentumsverhältnisse geklärt", betonte Benthin.

Fördermittel für Wegenetz

Besonders positiv war, dass im Zuge des Verfahrens viel Geld nach Schönfeld floss. So konnten mit 600 000 Euro aus EU-, Bundes- und Landesmitteln entlang der Hauptverkehrsstraßen rund 2,7 Kilometer Gehwege gebaut werden. Weitere 1,2 Millionen Fördermittel gab es für den Ausbau des ländlichen Wegenetzes auf einer Länge von zehn Kilometern. Darüber hinaus wurden Hecken angepflanzt. In der Folge verbesserten sich die Bedingungen für die Landwirtschaftsbetriebe und die Struktur der Feldflur. Das Ortsbild wurde zudem durch eine Begrünung aufgewertet. Die Anteile an den Baukosten, die nicht gefördert wurden, mussten die Verfahrensteilnehmer aufbringen. Sie taten dies mit Geld oder durch Arbeitsleistungen, der Wert beträgt rund 213 000 Euro. Mit Hilfe von Mitteln aus dem NaturSchutzFonds Brandenburg in Höhe von 21 000 Euro konnten ferner drei Inselbiotope aufgewertet werden. "Vieles hätten wir alleine gar nicht realisieren können", so der langjährige Ortsvorsteher Eberhard Bree.

Der letzte Vorsitzende des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft, Klaus Voigt, dankte seinem inzwischen verstorbenen Vorgänger Bernhard Klatt sowie dem Landesamt und den kommunalen Vertretern für die gute Zusammenarbeit und frühzeitige Beteiligung der Eigentümer.