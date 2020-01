Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Heute wäre Rio Reiser 70 Jahre alt geworden. Über eine Zeitungsannonce wurde Funky K. Götzner 1974 Schlagzeuger von Ton Steine Scherben. Lisa Mahlke sprach mit ihm, denn am Freitag treten er und Cellist Sonny Thet mit dem "Solo für Zwei" – Jan Preuß und Steffen Rose – in der Kulturfabrik auf.

Herr Götzner, ist Donnerstag ein fröhlicher Tag oder ein trauriger, weil Rio Reiser seinen 70. Geburtstag nicht erlebt?

Es ist ein positiver Tag, denn ich denke, es ist in Rios Sinne, dass seine Musik weiterlebt. Und es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, dass das, was er erschaffen hat, weiter wirkt.

Wie nah standen Sie ihm?

Sehr nah. Wir haben zwölf Jahre zusammen gearbeitet und gelebt. Das war wie eine kreative musikalische Ehe, es gab gute und schlechte Zeiten.

Spielen Sie am Freitag alte Ton Steine Scherben-Lieder oder Neues?

Die Besucher können sich einstellen auf Lieder aus frühen Zeiten, die man so kennt, zum Beispiel "Halt dich an deiner Liebe fest", "Keine Macht für Niemand" und "Der Traum ist aus". Wir spielen aber auch das ein oder andere Stück, das vielleicht nicht so populär ist, das Rio vor seiner Ton Steine Scherben Zeit und danach solo komponiert und geschrieben hat. Vielleicht gibt es ein paar Überraschungen.

Warum sollte man sich – auch als junger Mensch – diese Musik heute noch anhören?

Das sind Themen, die schon in der Antike eine Rolle gespielt haben: Menschen, die sich gegen Unterdrückung wehren und frei sein wollen. Viele Stücke sind heute brennender als vor 20 oder 30 Jahren. Wohnungsnot zum Beispiel, wie im Song "Wir bleiben drin" beschrieben. Außerdem sind die Texte von Ton Steine Scherben und Rio Reiser sehr visionär: In "Der Traum ist aus" oder "Schritt für Schritt ins Paradies" geht es um eine optimale Welt, in der sich jeder wohl fühlt. Das ist noch nicht erfüllt – das reicht in die Zukunft hinein.

Wie lange machen Sie schon Musik?

Ich habe mit 15, 16 Jahren angefangen, habe mir Schlagzeugspielen selbst beigebracht. Ich bin bei einer Band eingesprungen, die sich für einen Beat-Wettbewerb beworben hatte. Als ich meine Lehre als Dekorateur beendet hatte, wurde ich Profimusiker.

Und wann ist Schluss?

Ich möchte so lange Musik machen, wie es möglich ist. Das gibt mir so viel, hält mich am Leben. Das ist ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Ich hatte schon mal einen Herzinfarkt auf einem Festival. Aber ich habe meinen Körper immer gepflegt, halte mich fit, mache Tai Chi und Volleyball. Ich bin kein typischer Rock’n’Roller.

Wie leben Sie heute?

Ich habe kein großes Haus – ich lebe immer noch in meiner Kreuzberger Wohnung, die ist nicht so groß. Ich freue mich total, dass ich im Rentenalter noch so viel unterwegs bin – über 100 Tage auf Tournee. Als Ton Steine Scherben haben wir uns nie an die Plattenindustrie verkauft. Das ist auch heute noch so. Wer soll uns denn reinquatschen?

Konzert am Freitag in der Kulturfabrik Fürstenwalde, Beginn um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets ab 25,20 Euro. Schon heute findet in Berlin ein Geburtstagskonzert statt in der Wabe, 20 Uhr. Sonnabend: gekürztes Konzert auf dem Alten St.-Matthäus-Friedhof, wo Rio Reiser begraben liegt, Berlin, Beginn um 14 Uhr, Eintritt frei