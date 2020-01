Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Lange schon ärgert Einheimische wie Gäste des Kneippkurortes das ruinöse einstige Fontane-Ferienheim am Stadteingang. Nach mehreren gescheiterten Anläufen war seit gut zwei Jahren Projektentwickler und Architekt Matthias Wegner weiterhin mit dem Vorhaben befasst, neben dem ehemaligen Bettenhaus-Bereich als Ferienhaus-Gebiet auch das in unmittelbarem Zusammenhang zu sehende einstige Fontaneheim als Ferienresort zu beplanen.

Ein Hoffnungsschimmer für Buckow, der nach wie vor nicht unumstritten ist. Zu dem bei der Behörde einzureichenden Bauantrag "Neubau Ferienresort Schermützelsee" haben die Stadtverordneten in jüngster Sitzung mehrheitlich – bei namentlicher Abstimmung – das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Jenes fiel indes mit sechs Ja-, vier Neinstimmen und einer Enthaltung knapp aus. Eine Erklärung dazu hatte die vorausgegangene Debatte zum Tagesordnungspunkt geliefert.

Nach der Sachdarstellung zur Beschlussvorlage stellen sich bisherige Planungen so dar: Ferienresort mit 28 Appartements auf vier Etagen (von der Straße aus sind drei Stockwerke sichtbar) und mit einem Untergeschoss als Tiefgarage. 12,88 Meter Gebäudehöhe, was drei Meter niedriger als das alte Fontaneheim sein würde. Barrierefreier Personenaufzug, Pkw-Aufzug, Grüntreppe zum Abfangen des Hangs, den eine Brücke ins Haus überquert.

Mit einer ausgearbeiteten Stellungnahme hielt SPD-Stadtverordneter Thomas Mix in der Sitzung dagegen und erläuterte damit auch sein späteres Nein. Seine Analyse zielte auf einige Fakten, die er als unsauber, nicht stimmig oder sogar falsch einordnete, wenngleich auch er den Zustand am Stadteingang möglichst schnell beendet haben wolle und auch nichts gegen moderne Architektur habe, wie er sagte.

Korrekterweise seien es mit der Tiefgarage fünf Etagen, stellte Mix zum Beispiel klar, die vom See her auch so sichtbar seien. Auch die Bewertung der naturschutzfachlichen Anforderungen – das Vorhaben sei durchführbar ohne erhebliche Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile von FFH-Gebiet Schermützelsee/SPA Märkische Schweiz – sah Mix anders. Ein nach rechts und deutlich tiefer an den See gerutschtes Gebäude mit fünf Etagen, mehr Versiegelung durch weitere Parkplätze und 15 zu fällende Bäume wertete er als "einschneidenden Eingriff".

Vor allem aber appellierte Thomas Mix, die Folgen für die nächsten Jahrzehnte zu bedenken. Das Einfügungsgebot in die umgebende Bebauung, das gemäß Paragraf 34 des Baugesetzbuches befolgt sein muss, sieht er mit dem vorgesehenen Baukörper (Flachdach, etwa die Hälfte der Grundstücksfläche überbaut und dominant) in keiner Weise erfüllt und den Gleichheitsgrundsatz so unterminiert. Nochmaliges Überdenken und Gespräche mit dem Planer, seine dringende Bitte.

Eindruck eines Fremdkörpers

Auch Melitta Schubert ("furchtbares Gebäude") und Gerhard Richter ("wie ein Fremdkörper am Stadteingang", keine Berücksichtigung eines von den Stadtverordneten angeregten Kneipp-Wellness-Bereichs) stießen in dasselbe Horn. Carolin Schönwald (alle Fraktion Die Linke-Zukunft-Dialog) hatte ebenfalls eine Stellungnahme vorbereitet, um ihr Nein zu begründen. Neben den bereits genannten Gründen verwahrte sie sich generell gegen einen keineswegs nachhaltigen Verkauf kommunalen Eigentums und das Aufwerten eines Teils der Stadt für wohlhabendere Menschen.

Ein genehmigter Vorbescheid liegt indes vor, informierte Amtsdirektor Marco Böttche.